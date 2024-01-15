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澎湖兒童春節禮金 白沙鄉0至12歲受惠

中央社／ 澎湖縣15日電

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澎湖白沙鄉公所對鄉內0至12歲的兒童，發放每名1000元「春節兒童禮金」，全鄉共有815名兒童受惠。今天下午在白沙赤崁活動中心發出第一筆。

澎湖白沙鄉長宋萬富表示，對於國家未來主人翁的照顧不能少，因此與公所在財源的規劃下，代表會審議通過，決定鄉內0至12歲兒童，自今年春節前發放「春節兒童禮金」，這是澎湖1市5鄉中的創舉，今天下午在白沙赤崁活動中心發出首筆。

澎湖白沙鄉公所表示，「春節兒童禮金」發放對象是鄉轄內0至12歲兒童，凡設籍在白沙鄉0至12歲（含12歲以上未滿13歲）兒童，即民國100年1月2日以後出生，且已於113年1月1日前完成戶籍登記，每名兒童發放新台幣1000元，全鄉有815名兒童受惠，所需經費在80餘萬元。

白沙鄉公所「春節兒童禮金」，今天下午在各村里辦公處領取，兒童父母或親屬可攜帶代領人印章、身分證及兒童健保卡、身分證或戶口名簿等身分證明，前往辦公處領取。

春節 澎湖 身分證

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