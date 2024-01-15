高雄鳳邑慈惠堂開廟門 交趾陶立體呈現寺廟沿革引讚嘆

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高雄大樹區主祀瑤池金母的鳳邑慈惠堂昨盛大「開廟門」，是高屏地區少見典藏台灣國寶交趾陶藝術與傳統信仰文化精髓的寺廟，與會人士見識到交趾陶技藝立體呈現廟史沿革的「台灣絕技」，嘆為觀止。

鳳邑慈惠堂擇吉時開廟門，4、500名高雄地區立委、議員、市府官員及宮廟代表到場觀禮。鳳邑慈惠堂主委朱文雄表示，瑤池金母是道光年間從大陸閩南傳來台灣，當時在高雄鳳山城郊建廟，成為附近居民信仰中心，6年前因緣際會找到大樹區小坪13鄰忠義9號千坪土地，才完成建廟奉祀金母娘娘的願想。

副堂主吳文欽說，籌建宮廟時，金母娘娘曾指點將位在嘉義、台南交界的深山部落的華陀神明迎至慈惠堂，這也是南部唯一附祀華陀院神龕的由來。

吳文欽說，鳳邑慈惠堂的建造饒富特色，廟方聘請葉星佑團隊，花1年多時間以交趾陶代替彩繪，將廟史沿革立體呈現，廟內頂棚「藻井」、神龕邊框都以南非柚木進行手工雕琢，龍柱則以青石鏤刻，內裝華麗堂皇，殿外蟠龍更栩栩如生。