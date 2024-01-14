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韓國瑜可能問鼎立法院長 黃捷：不會畏懼

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
因連日選戰早已失聲的黃捷，一早在郭建盟的陪同下進行謝票行程。記者蔡世偉／翻攝
因連日選戰早已失聲的黃捷，一早在郭建盟的陪同下進行謝票行程。記者蔡世偉／翻攝

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臨時被徵調參選立委的高雄市議員黃捷，昨晚順利以近2萬票之差擊敗國民黨籍候選人陳美雅，今早便馬不停蹄展開謝票行程。對於未來將會和昔日「對手」高雄市前市長韓國瑜變成同事，她坦言戒慎恐懼，並表示還有許多挑戰將面對，即便未來發生雙方意見相左、產生衝突，也不會有所畏懼。

新科立委黃捷今天一早便啟動謝票行程，來到競總時就遇到兩位首投族女生送上手摺玫瑰花恭賀她當選。對於未來執政黨將面臨立法院三黨不過半，還要與昔日對手韓國瑜成為同事，甚至可能還是立法院長，黃捷坦言心情是戒慎恐懼，笑說「冤家路窄」，未來肯定會有很多攻防會出現，就算有意見相左，發生衝突，她也不會畏懼，「捍衛家鄉是最重要的事情」。

雖然連日來的選舉活動，早讓黃捷體力耗盡、聲音沙啞，但她仍踏上宣傳車，展開謝票行程。黃捷表示，選區很大，要感謝的人很多，從陳其邁市長、趙天麟委員，到五位議員總幹事的協助，都展現民進黨的團結與對新人的照顧，才能打下這麼漂亮的一仗。

除了謝票之外，黃捷也陸續安排了地方請益行程，因為自己將是立院最年輕的立委，在30歲這個最有幹勁、最敢衝的年紀，一定要全力以赴，想為高雄做的事情非常多，一定要更了解地方，傾聽選民的聲音。

黃捷 韓國瑜 高雄市

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