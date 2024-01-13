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高雄岡山兒童交通公園 成為孩子學交通規則的現成教室
高雄岡山河堤公園「兒童交通主題公園」設置長130公尺的兒童交通模擬道路，是親子遊戲及學習交通安全的好去處，今年完工啟用，成了家長帶小朋友學習交通安全規則的現成戶外教室。
岡山河堤公園占地6.4公頃，高雄市政府2022年先打造共融遊戲場，為全台首創竹林特色親子公園，小朋友可以穿梭竹林，溜滑梯、溜索、盪鞦韆，在沙坑戲沙，之後進一步結合道路號誌、標誌、標線等設計元素，打造「兒童交通主題」公園，成為小朋友學習交通安全的實作空間。
工務局長楊欽富說，河堤公園內的兒童交通模擬道路全長130公尺，設置各式交通安全設施，並模擬道路情境，規畫公車造型互動拍照牆。
公園處則表示，園內的迷你模擬道路可提供兒童模擬實際上路情境，訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力；另規畫縮小版斑馬線、機車待轉區、鐵路平交道、直線區等交通學習地帶及大型車死角學習區，有助孩子充實交通知識。
啟用的兒童交通公園，現有很多親子前，家長直接在遊戲區學習指導兒女學習交通安全規則，在虛擬道路上駕駛平衡車、腳踏車。
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