高捷岡山路竹延伸線進度已達91.55％ 岡山車站6月底試營運

高雄市副市長林欽榮今天視察高捷岡山路竹延伸線RK1岡山車站。捷運局表示，機電系統現已同步進行電聯車測試作業，整體通車進度已達91.55%，可望今年6月底通車試營運。

林欽榮今天視察RK1岡山車站工區。依捷運局簡報，RK1工程部分已完成車站與出入口結構、軌道鋪設作業、路線段上構等作業，機電系統同步進行電聯車測試作業，整體通車進度達91.55%，可望6月底通車試營運。

林欽榮對於整體工程施工進度感到滿意，同時也慰勞施工團隊辛苦，期許施工團隊如期達成目標。他表示，為鼓勵大眾運輸場站開發，並挹注捷運建設經費，捷運局同時於沿線捷運場站周邊全面展開聯合開發，包含公告中的RK1西基地，土地面積1058坪，預估開發量體可達1萬2300坪。

後續陸續推動RK2、RK3、RK6場站聯合開發，可滿足沿線科技產業居住需求，並提供托育及商業設施，充實岡山及路竹生活機能，使高雄成為宜居、友善、便利的科技大城。

林欽榮說，岡山路竹延伸線串起沿線高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，可服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，同時也是落實行政院南部半導體「S廊帶」重要指標。高捷路線持續推進將帶動周邊地方發展，促進整體經濟繁榮。

捷運局新聞稿表示，岡山路竹延伸線第二A階段工程範圍，自RK1岡山車站(不含)以北至RK6南路竹站，經岡山農工(RK2)、本洲產業園區(RK3)、高雄科學園區(RK4)、高苑科技大學(RK5)，止於路竹市區南端(RK6)，全長約7.84公里，設置5座車站，將捷運紅線一路延伸至南路竹。

其中，土建及軌道工程採統包招標，由遠揚營造工程股份有限公司得標，目前持續辦理各路線、場、站細部設計工作，以及捷運北機廠161KV地下管道、BSS7主變電站、正線基樁等施工作業。截至去年12月底止，工程進度5.76%，預計民國116年底完工。