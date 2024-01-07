快訊

藍營造勢神秘嘉賓登場！他第1次選舉站台獻給高雄 批綠吃銅吃鐵、胡作非為

最美國中生學霸是她 出道力拚北一女「沒男生OK」

用竹筴魚當活餌 澎湖漁民釣起逾20公斤土魠魚

中央社／ 澎湖縣7日電

澎湖漁民以竹筴魚當活餌，意外釣獲10尾逾20公斤重的超大土魠魚，由於手釣比流刺網捕捉的鮮度好、價錢更高，每一尾售價都賣超過新台幣4萬元，讓漁民賺進一筆紅包。

澎湖一名手釣漁民每次出海前都會先準備活體的竹筴魚，作為魚餌來進行海釣，體型較大的土魠魚就會覓食而上勾。

澎湖漁民表示，手釣土魠魚比一般流刺網捕獲的少，昨天一口氣釣起10餘尾的大隻土魠魚，算是較少見，且每尾均重達20公斤以上，最大一尾還超過30公斤，需要2人來扛，今天在馬公漁市場拍賣，每公斤售價超過2000元，每一尾都賣超過4萬元，讓漁民賺進一筆大紅包。

漁民指出，澎湖冬季捕捉土魠魚或紅甘等漁汛期，漁民大都是採取流刺網捕捉方式，所捕捉的數量比一般手釣的來得多，無論是白天或夜晚都可出海垂釣，手釣的土魠魚都會比流刺網捕捉的大，且魚體不會出現有纏網的痕跡，新鮮度也比網捉的佳，市價的金額也較被看好。

馬公漁市場今天土魠魚大爆棚，流刺網漁船在起風前紛紛返航，市場上到處可見堆疊的漁獲，銷售的均價約在每公斤500元上下，比前陣子稍為回軟。

漁民 流刺網 澎湖

相關新聞

金門馬完賽 肯亞打包男全馬前三、台灣奪女半馬冠軍

有17年歷史的金門馬拉松邁入第2天賽程，22國跑者一較高下，經過一番激戰，全馬男子組前三名皆由來自的肯亞的選手拿下；全馬...

獨／元旦走訪高雄彌陀海岸光廊 遊客驚見「IM OUT」路標

高雄彌陀漁港海岸光廊近日新設「MI TUO 彌陀」裝置路標，卻有遊客在元旦走訪時發現，從這個路標從背後看竟變成「IM O...

強化交通樞紐東港轉運站啟用 屏縣府：將設墾丁轉運站

眾所期待下，屏東縣東港鎮船頭路與水源路口的東港轉運站今啟用，屏東地形南北狹長，大眾運輸的布建無法像都會區密集，在高雄捷運...

搭輕軌查App「順行」、「逆行」搞不清 下車忘刷卡被鎖卡

高雄輕軌成圓路網元旦起已試營運，為免民眾誤搭反方向列車，高捷已在各月台設置「順行月台」、「逆行月台」的指標，但高雄市府公...

屏縣物資銀行首推2125張愛心餐券 4家店面兌熱食

屏東縣政府擴大物資銀行品項，整合社會資源為弱勢家戶提供實物及食品，與扶輪社攜手，首次推出愛心餐劵，每張可換80元餐食，發...

年貨大街沒年貨 金門縣府：會調整

金門「金湖年貨大街」昨正式開幕，但民眾卻發現竟無年貨，反而充滿木雕、床墊與各式夜市小吃，引發民怨、金湖鎮民代表也說，市集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。