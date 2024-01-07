用竹筴魚當活餌 澎湖漁民釣起逾20公斤土魠魚

澎湖漁民以竹筴魚當活餌，意外釣獲10尾逾20公斤重的超大土魠魚，由於手釣比流刺網捕捉的鮮度好、價錢更高，每一尾售價都賣超過新台幣4萬元，讓漁民賺進一筆紅包。

澎湖一名手釣漁民每次出海前都會先準備活體的竹筴魚，作為魚餌來進行海釣，體型較大的土魠魚就會覓食而上勾。

澎湖漁民表示，手釣土魠魚比一般流刺網捕獲的少，昨天一口氣釣起10餘尾的大隻土魠魚，算是較少見，且每尾均重達20公斤以上，最大一尾還超過30公斤，需要2人來扛，今天在馬公漁市場拍賣，每公斤售價超過2000元，每一尾都賣超過4萬元，讓漁民賺進一筆大紅包。

漁民指出，澎湖冬季捕捉土魠魚或紅甘等漁汛期，漁民大都是採取流刺網捕捉方式，所捕捉的數量比一般手釣的來得多，無論是白天或夜晚都可出海垂釣，手釣的土魠魚都會比流刺網捕捉的大，且魚體不會出現有纏網的痕跡，新鮮度也比網捉的佳，市價的金額也較被看好。

馬公漁市場今天土魠魚大爆棚，流刺網漁船在起風前紛紛返航，市場上到處可見堆疊的漁獲，銷售的均價約在每公斤500元上下，比前陣子稍為回軟。