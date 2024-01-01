屏東縣公教單身聯誼即起報名 走訪潮州挑戰實際解謎
屏東縣府連年舉辦公教單身聯誼活動，今年度規畫上、下半年各一場，上半年將在今年2月24日登場，帶領單身男女一起走訪潮州日式歷史建築園區，走進潮州老街，挑戰實境解謎，即起開放報名，額滿為止，共40人（男女各半）。
屏東縣府近年舉辦單身公教聯誼活動，帶領大家走訪屏東縣熱門景點，從戶外郊遊、餐廳吃飯玩遊戲、到體驗烘焙料理，每次聯誼主題活動不同，今年上半年度，將帶領單身男女走訪潮州鎮，到潮州日式歷史建築園區、潮州戲曲館，走進潮州復古巷弄，挑戰實境解謎，感受古色古香的浪漫。
屏東縣府人事處表示，今年上半年單身聯誼活動，會先在縣府集合，搭乘遊覽車抵達潮州，展開舊城輕旅行，走訪潮州日式歷史建築園區、潮州老街、戲曲館，結束後再搭車返回縣府集合點。
今年上半年度公教單身聯誼活動即起開放報名到額滿為止，40人，男女各半，參加對象，中央各部會、各縣市政府（含所屬機關學校等）、各縣市議會及國（公）營事業機構等機關編制內單身公教職員及約聘僱人員，來趟「相遇南國心旅行」，線上報名：https://reurl.cc/eL8087，每人費用680元。
縣府人事處表示，縣府自2019年起辦理公教單身聯誼活動，每年吸引許多單身男女員工報名參加。希望藉由聯誼活動，使單身同仁在繁忙的公務之餘，有機會認識適婚對象，早日找到攜手一生的伴侶。
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