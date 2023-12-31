來看姐姐！高雄跨年彩排星光閃閃 謝金燕睽違6年全新演出

2024高雄跨年晚會今晚在夢時代廣場登場，姐姐謝金燕擔綱壓軸演出，昨她與舞群低調彩排，為呈現完美的舞台做足萬全準備。睽違六年再登上高雄跨年舞台，她將端出籌備多時的前所未有的全新演出。

昨天多組藝人包括玖壹壹、滅火器、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Ozone、PINK FUN等卡司接力登台彩排，大批粉絲不畏陣雨，出動相機、應援手幅瘋狂尖叫， Ozone粉絲更拉開大幅紅布條為偶像加油，現場氣氛熱到最高點！今天中午大象體操、孫盛希、康士坦的變化球將接續彩排，昨天深夜飛抵高雄的Jeff Satur羅杰夫，也在今天下午現身彩排。

高市府表示，無法到跨年現場同樂的朋友，也可在家觀看直播，通路橫跨電視、網路、串流平台、廣播。晚間6:15開始，LINE TODAY、陳其邁市長/高雄市政府/高雄旅遊網、等臉書粉專、民視綜藝娛樂YouTube頻道全程直播，晚間6:30正式播出，觀眾可透過中華電信MOD、Hami Video、民視第一台、高雄廣播電臺FM94.3、HitFM90.1高屏廣播電台一起跨年，民視無線台也將於晚間10點加入轉播。

高雄跨年晚會卡司有謝金燕、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、康士坦的變化球、大象體操等，還有來自泰國超人氣混血歌手Jeff Satur羅杰夫海外跨年首秀。

今晚萝時代周邊道路實施三階段交通管制，復興三路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域，自12月31日15時起至2024年1月1日1時30分止，陸續分三階段進行交通管制，周邊道路車多，建議行經周邊路線提早規劃改道。

市府已規劃捷運、輕軌並協調台鐵加密班次，捷運延長營運至凌晨2時，輕軌延長營運至凌晨1時30分，台鐵也將加開5班列車疏運，歡迎粉絲多加利用。市府提醒人潮熱區兩輕軌站（C4-凱旋中華站、C5-夢時代站）配合人流管制，跨年當天17點起不提供上下客服務。