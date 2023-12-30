六龜高133線 昨動土重建

高雄市六龜區高133線道路重建工程昨動土典禮，高雄市長陳其邁、內政次長吳堂安、立法委員邱議瑩等人都來到現場。該工程是行政院前院長蘇貞昌兩年前拍板定案，原訂7億3300萬元重建，但遇疫期後原物料、工資大漲，10月決標時已經漲至12億，內政部次長吳堂安說，只要地方有需要，中央想辦法補足。

高雄市長陳其邁說，高133線是六龜、桃源重要聯外道路，北起寶來，南至頂新發，全長約9.8公里，不僅是帶動高雄東九區觀光發展的重要道路，更是居民救命道路。但地勢北高南低，每逢超大豪雨侵襲，高133線3.8公里到4.25公里沿線易中斷。即便兩年前先完成原址便道通車，但也只是暫解燃眉之急，同步向中央爭取經費新建橋梁，期望讓高133成為安全便捷道路。

該工程以橋梁新建建造，道路總長約450公尺，路寬約7.5公尺，雙向各配置1車道的道路，預力橋梁總長210公尺，橋寬8.5公尺，採場鑄懸臂工法，整體橋梁及邊坡工程預計打設586支基樁，深度最長達45公尺，確保道路及邊坡安全。

高133線長達3年多的施工期及完工通車後周邊環境變化，市府委託國家地震工程研究中心首次導入道路橋梁的安全監測平台，藉由智慧化監測邊坡及橋梁等安全評估，達到預防災害，確保在施工中及完工後行車安全。

六龜區長陳昱如說，高133線道路除活絡觀光，未來不論在就醫或緊急避難，都多了一條安全道路。