六龜高133重建工程今動土 工料大漲經費多5億

高雄六龜區高133線道路重建工程動土典禮今天舉行，高雄市長陳其邁、內政次長吳堂安、立法委員邱議瑩等人都來到現場。該工程是行政院前院長蘇貞昌在兩年前拍板定案，原訂花費7億3千3百萬元完成重建，但遇疫期後原物料、工資大漲，今年10月決標時已經漲至12億元，內政部次長吳堂安表示，只要地方有需要，中央會想辦法補足經費。

高雄市長陳其邁表示，高133線是高雄六龜、桃源重要的聯外道路，北起寶來，南至頂新發，全長約9.8公里，不僅是帶動高雄東九區觀光發展的重要道路，更是居民救命的道路。但地勢北高南低，每逢超大豪雨侵襲，高133線3K+800~4K+250沿線就容易中斷。即便兩年前先完成原址便道的通車，但也只是暫解居民進出的燃眉之急，所以同步向中央爭取經費新建橋梁，期望能讓高133成為一條安全便捷的道路。

雖然因為疫情關係，原物料、工資大漲，讓2年前原訂7億餘元的工程經費，如今得花12億才能興建完成，出席的內政次長吳堂安表示，不足部分未來只要高雄市政府有需求，內政部也會盡力補足。

新工處表示，本工程針對3K+800~4K+250以橋梁新建方式建造，道路總長約450公尺，路寬約7.50公尺，雙向各配置1車道之道路，其中預力橋梁總長210公尺，橋寬8.5公尺。設計預力梁橋跨越崩塌區，最大跨度90公尺，橋墩高達30公尺，採場鑄懸臂工法，整體橋梁及邊坡工程預計打設586支基樁(深度最長高達45公尺)，來確保道路及邊坡安全。

為掌握高133線長達3年多的施工期及完工通車後周邊環境變化，市府也委託國家地震工程研究中心首次導入道路橋梁的安全監測平台，藉由智慧化監測邊坡及橋梁、AI數值模擬分析等進行安全評估及預測，達到預防災害，確保高133 道路橋梁在施工中及未來完工後的行車安全。