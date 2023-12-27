高雄輕軌成圓囉 元旦傍晚6點起至2月25日免費

高雄輕軌歷經10年施工終於成圓，交通部於昨發布C24-C32路段營運許可函，確定於明年元旦舉行路網成圓通車典禮，元旦傍晚6點起至2月25日試營運，期間搭乘免費，之後採里程計費，在有最低票價與最高票價35元的限制下，2月26日起，輕軌只會有20元、25元、30元及35元四種票價。

輕軌路網成圓後，營運路線從17.1公里增至22.1公里，新增新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商、科工館與聖功醫院7個新站，達到38站，初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，未來再視情況調整，目前暫無購置新車規劃。

高市副市長林欽榮表示，輕軌C24-C32路段試營運啟航後，環狀輕軌全線共38站，高雄輕軌C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段間，共種有318棵雨豆樹，茂密的樹蔭讓大順路成了深具特色的綠巨人隧道，路廊遍植綠草與樹籬，增添上下輝映色彩。

未來試營運啟航後，沿線經過義享天地、好市多大順店、家樂福鼎山店、高雄高工、樹德家商及聖功醫院等生活節點，且在大眾運輸串聯上，C24愛河之心站可與捷運紅線凹子底站轉乘，C30科工館站可與臺鐵科工館站轉乘。

高市府將於明年元旦舉行試營運典禮，當天傍晚6點起，至2月25日，民眾在全線各月台進出站刷卡並免費搭乘，而搭滿一圈時間為90分鐘。