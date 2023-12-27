高雄看跨年焰火 台東迎元旦曙光

元旦3天連假高雄市有夢時代跨年晚會、義大世界跨年焰火等活動，高雄市10大景點包括動物園、旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河，將依現況交管；台東三仙台及太麻里曙光園區是東部二大著名欣賞日出景點，氣象站指出，三仙台第1道曙光為清晨6時10分、完整日出時間為6時34分，太麻里約比三仙台晚1分鐘。

高雄夢時代晚會、義大世界跨年焰火秀，都是南台灣重要跨年活動，義大日前宣布將推出全台最長、999秒燦爛焰火秀，勢必吸引更多人潮，市府也推出道路管制、進場動線、停車規畫交管措施。

高市交通局表示，兩活動周邊今年31日及元旦凌晨均實施階段性交管，捷運、輕軌將機動加密班次及延長營運時間，連假期間各觀光景點也依現況交管，詳細訊息可至高雄市即時交通資訊網查詢。

中央氣象署預測，台東縣成功鎮三仙台遊憩區元旦第1道曙光，將在清晨6時10分出現、日出為6時34分；太麻里曙光為6時11分、日出6時35分。

東管處指出，三仙台遊憩區八拱橋施工、尚未開放，元旦未規畫新年活動，考量每年賞曙光人潮，為避免擁塞，三仙台遊憩區運用智慧景區管理平台統計車位，停車場若滿，車輛可移置東17道路停放。