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新住民陪伴長輩玩性別桌遊 望老者跟上性別平權潮流

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
關懷站長者玩起桌遊覺得相當新奇。記者蔡世偉／翻攝
關懷站長者玩起桌遊覺得相當新奇。記者蔡世偉／翻攝

高雄旗山新住民家庭服務中心為促進旗美九區新住民家庭及社區居民對多元文化的認識，並提升性別平等意識，培育9名新住民及其子女成為性別桌遊的種子講師，至社區陪伴長輩跟上時代潮流，認識多元家庭與性別平權。

來自印尼的新住民姐妹李慧芬、越南的阮氏好及中國籍阮小喜及新住民第二代，在旗山新住民家庭服務中心規劃的課程及敎學影片引導下，培育成為性別及多元家庭講師。近日分別到旗山、內門、六龜及甲仙區社區照顧關懷據點，使用台灣性別平等教育協會開發的桌遊「扮家家遊」，進行性別平等及多元文化之理解與包容的教學。

社區長輩首次玩桌遊，紛紛對桌遊牌卡內容及操作，充滿好奇及新鮮感，認為玩桌遊可以減緩退化，增加與他人互動的機會及能力。藉由種族角色多樣性、多元身體形象等，具多元與性別平等意義的卡牌，使社區居民與新住民家庭在交流互動過程中分享與傾聽異同。也陪伴社區阿公、阿嬤認識各種家庭型態，藉此將性別意識帶給阿公阿嬤。

過程中，新住民及其二代提升了自信心，發現自己也能回饋社會，對第一次擔任桌遊講師也覺得充滿了學習和挑戰，是一個很棒的成長機會。

新住民陪伴社區關懷站的長者玩桌遊。記者蔡世偉／翻攝
新住民陪伴社區關懷站的長者玩桌遊。記者蔡世偉／翻攝

新住民 性別 桌遊

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