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高雄輕軌成圓在即 履勘模擬樹倒撞車出軌超逼真

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄輕軌履勘模擬事故超逼真。記者蔡世偉／攝影
高雄輕軌履勘模擬事故超逼真。記者蔡世偉／攝影

交通部路政及道安司司長黃運貴今天帶領相關部會官員南下高雄，進行輕軌履勘。模擬列車遭倒塌的雨豆樹撞擊出軌，車內乘客受傷，車外也有機車騎士倒地，場面逼真，希望能在明年元旦通車試營運，讓高雄輕軌路線完美成圓。

力拚明年元旦試營運的高雄輕軌，日前舉辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車第4節車廂，導致列車無法移動，起火且造成乘客受傷，當時以「幾乎零缺點」通過初勘。今天交通部司長黃運貴帶領相關部會官員南下進行履勘，模擬列車遭倒塌雨豆樹撞擊導致出軌，不僅車內有乘客受傷，車廂外還有機車騎士被壓倒受傷情形。

現場模擬過程相當逼真，司機員與隨車工作人員動作迅速將乘客與受傷民眾疏散，並立刻通知警方與消防救護人員到場進行搶救，最後工程搶險車將出軌列車導回正軌恢復交通，完成模擬演練，讓在場履勘的交通部官員看得相當滿意。

高雄輕軌模擬事故，消防救護人員迅速將傷者救出送往醫院。記者蔡世偉／攝影
高雄輕軌模擬事故，消防救護人員迅速將傷者救出送往醫院。記者蔡世偉／攝影
工程搶險車出動將出軌列車導入正軌。記者蔡世偉／攝影
工程搶險車出動將出軌列車導入正軌。記者蔡世偉／攝影

高雄輕軌 車廂 機車騎士

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