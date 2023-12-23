高雄輕軌成圓在即 履勘模擬樹倒撞車出軌超逼真

交通部路政及道安司司長黃運貴今天帶領相關部會官員南下高雄，進行輕軌履勘。模擬列車遭倒塌的雨豆樹撞擊出軌，車內乘客受傷，車外也有機車騎士倒地，場面逼真，希望能在明年元旦通車試營運，讓高雄輕軌路線完美成圓。

力拚明年元旦試營運的高雄輕軌，日前舉辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車第4節車廂，導致列車無法移動，起火且造成乘客受傷，當時以「幾乎零缺點」通過初勘。今天交通部司長黃運貴帶領相關部會官員南下進行履勘，模擬列車遭倒塌雨豆樹撞擊導致出軌，不僅車內有乘客受傷，車廂外還有機車騎士被壓倒受傷情形。