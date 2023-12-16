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眷村閃亮亮！建業新村「光之眷」耶誕點燈浪漫一整個月

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影
浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影

浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，還在今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月，12月23日耶誕節前夕還有熱鬧的耶誕音樂會活動，邀請民眾一起來逛眷村感受浪漫的耶誕氣氛。

高雄左營建業眷村位於左營海軍基地外，過去曾是全國最大的海軍眷村，為維護眷村文化，高雄市文化局陸續引進文創工作者進住，也讓這些具歷史意義的眷村能有保留的機會。老舊眷村「以住代護」計畫舉辦10年，已經陸續媒合上百戶村民入住左營建業新村，讓原本閒置多年的房舍，重新展現過往眷村的熱鬧。

策劃光之眷活動的村民林一仁表示，已經舉辦五年的「光之眷」耶誕點燈活動，一年比一年盛大，每年都吸引許多民眾前來夜間散步賞燈的秘境，拍照打卡的快門按不停，今年「光之眷」活動，住戶們打造各種創意耶誕樹，並用燈條裝飾戶外，家家戶戶依照住家獨特外型佈置各種大小燈飾，入夜後燈光亮起，眷村到處可見閃爍燈光及美麗又浪漫的景觀，彷彿走入國外美式社區。

為了讓大家能夠欣賞眷村之美，林一仁表示今年特別規劃2023光之眷［微光。序曲］活動，12月23日耶誕節前夕下午五點起，將有高雄七所學校十個樂團將在眷村內舉辦［微光。序曲］音樂會，還民眾來集章打卡換小禮物，數量有限，歡迎民眾可至眷村感受溫馨迷人的日夜之美。

浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影
浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影
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浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影
浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影
浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影
浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影
浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，今晚舉辦溫馨浪漫的耶誕點燈儀式，活動起跑後整個眷村將閃亮一整月。記者劉學聖／攝影
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