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影／金湖廣場安排飄雪秀、薑餅人迎耶誕 小朋友超嗨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了迎接耶誕節，昇恆昌金湖廣場今天精心安排金門唯一的首場室內耶誕音樂飄雪秀，當看到天空降下白雪的剎那，小朋友都開心的尖叫。記者蔡家蓁／攝影
為了迎接耶誕節，昇恆昌金湖廣場今天精心安排金門唯一的首場室內耶誕音樂飄雪秀，當看到天空降下白雪的剎那，小朋友都開心的尖叫。記者蔡家蓁／攝影

「下雪了！」迎接耶誕節，昇恆昌金湖廣場從今日起一連兩週的假日舉辦「聖誕狂歡派對」，下午2點多精心安排金門唯一的首場室內耶誕音樂飄雪秀，2場次共吸引400多位親子到場參與，當看到CookieRun薑餅人與耶誕老人出場時，小朋友都興奮的尖叫，並跟著手舞足蹈，天空隨即降下靄靄白雪，現場滿滿的耶誕氛圍，場面相當溫馨。

看準南韓益智冒險遊戲CookieRun薑餅人風靡全球的魅力，昇恆昌金湖廣場除與CookieRun薑餅人攜手在一樓大廳打造超好拍的大型陳列，並邀請到CookieRun薑餅人「天使」到金門與大、小朋友同樂，更打造金門唯一的大型室內耶誕音樂飄雪秀。

今天下午的室內耶誕音樂飄雪秀共分2場次，每一場都吸引不少親子參與，活動在CookieRun薑餅人「天使」、耶誕老人登台和大、小朋友一起帶動跳後，迎來派對重頭戲，長達5分鐘的耶誕音樂飄雪秀，讓昇恆昌金湖廣場瞬間成為最夢幻的雪白世界，現場民眾玩得不亦樂乎，紛紛拿起手機捕捉超美畫面。

昇恆昌金湖廣場副理李惇惠表示，再過9天就是耶誕節，今年在耶誕節前夕，除了有金門唯一的大型室內飄雪秀，還有相當難得現身的CookieRun薑餅人「天使」到場，與耶誕老人一起帶動跳、發糖果、氣球，營造濃厚聖誕氛圍，希望民眾玩得開心。

昇恆昌金湖廣場「聖誕狂歡派對」於今明兩天與23及24日的下午兩點及四點，都有室內聖誕音樂飄雪秀，還有CookieRun薑餅人「天使」、聖誕老人見面會及有獎徵答；此外，24日將加碼聖誕熱舞表演，由金門在地、成軍十二年的KDC舞團，帶來《Last Christmas》等一連串知名耶誕歌曲，及南韓火紅團體STAYC《Bubble》的熱力演出，邀請大家來逗熱鬧。

為了迎接耶誕節，昇恆昌金湖廣場從今日起一連兩週的假日舉辦「聖誕狂歡派對」，下午2點多精心安排金門唯一的首場室內耶誕音樂飄雪秀，吸引親子到場參加。記者蔡家蓁／攝影
為了迎接耶誕節，昇恆昌金湖廣場從今日起一連兩週的假日舉辦「聖誕狂歡派對」，下午2點多精心安排金門唯一的首場室內耶誕音樂飄雪秀，吸引親子到場參加。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場副理李惇惠表示，再過9天就是耶誕節，該公司特別辦「聖誕狂歡派對」，希望民眾玩得開心。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場副理李惇惠表示，再過9天就是耶誕節，該公司特別辦「聖誕狂歡派對」，希望民眾玩得開心。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場從今日起一連兩週的假日舉辦「聖誕狂歡派對」，小朋友爭相跟CookieRun薑餅人「天使」、耶誕老人拍照。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場從今日起一連兩週的假日舉辦「聖誕狂歡派對」，小朋友爭相跟CookieRun薑餅人「天使」、耶誕老人拍照。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場從今日起一連兩週的假日舉辦「聖誕狂歡派對」，當看到天空降下白雪時，小朋友都超開心。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場從今日起一連兩週的假日舉辦「聖誕狂歡派對」，當看到天空降下白雪時，小朋友都超開心。記者蔡家蓁／攝影

金門 耶誕節 親子

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