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落實淨零走向循環經濟 高市維新路應用轉爐石改善

中央社／ 高雄14日電

因應淨零排放趨勢，高雄市工務局道路養護工程處日前針對本洲產業園區重要聯外道路的維新路，應用轉爐石取代天然石粒料改善路面，可大幅提升路面承載力、平坦度，並達到節能減碳效益。

高雄市工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，維新路是岡山本洲產業園區及永安產業園區的聯外幹道，鄰近還有南科高雄（路竹）園區，因產業運輸需求長年為重車行經輾壓，鋪面已逐漸老化損壞。

為強化道路品質、延長使用年限，道工處採用轉爐石搭配改質瀝青重新刨鋪改善路面。維新路改善範圍自光明一巷至台17線，長約2公里，改善面積約為2萬8000平方公尺。

道工處表示，轉爐石為煉鋼的附加產物，成分具有類似水泥的水化膠結特性，能與瀝青膠泥更緊密結合，轉爐石可提升瀝青混凝土抗剝脫能力，使用轉爐石的道路較一般道路的壽命長2.5倍以上。

道工處表示，未來將持續推動廢棄物資源化政策於道路工程，並配合行政院公共工程委員會頒布「公共工程節能減碳檢核注意事項」，從工程生命週期各階段納入相關概念，進而創造出「環保」、「經濟」、「安全」3贏局面。

瀝青 高雄市 減碳

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