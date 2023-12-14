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高市耶誕市集滿額送商圈券 13家百貨消費滿千送百

中央社／ 高雄14日電
高雄市經發局今天發布新聞稿表示，迎接耶誕節，市府於22、23日在中央公園舉辦「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」等3大主題市集。 圖／canva
高雄市經發局今天發布新聞稿表示，迎接耶誕節，市府於22、23日在中央公園舉辦「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」等3大主題市集。 圖／canva

耶誕節將至，高市府將於22、23日在中央公園舉辦市集活動，除推出使用iPASS MONEY消費滿200元送100元商圈優惠券，高雄13家百貨也加碼推出消費滿千送100元商圈優惠券，吸引人潮。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，迎接耶誕節，市府於22、23日在中央公園舉辦「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」等3大主題市集，預計邀集超過200攤參與。

同時22、23日活動期間，於3大市集消費並使用iPASS MONEY電子支付滿新台幣200元送100元商圈耶誕優惠券，在全市近30個合作商圈可以消費抵用，使用期限到明年2月29日。

此外，為吸引民眾到高雄消費，高雄市13家百貨公司包括義大世界購物廣場、義享時尚廣場、漢神巨蛋購物廣場、漢神百貨、岡山樂購廣場等，也將於22日起到明年1月1日加碼推出消費滿千送百元耶誕商圈優惠券活動。

經發局指出，百貨公司耶誕商圈優惠券滿千送百活動將採限時限量發送，民眾到全市13家百貨公司換取後，可在全市近30個合作商圈消費抵用，使用期限到明年2月29日。優惠券不限消費金額、不找零、單筆消費不限使用張數。

高雄市 耶誕節

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