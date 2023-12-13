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遭指擁千坪農舍、萬坪土地 鍾易仲控告張博洋惡意抹黑

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
張博洋指鍾易仲30歲已有3萬平方米的土地，家族更有上千坪豪華農舍；鍾易仲今天回擊並非買賣，已按鈴控告對方違反選罷法。記者宋原彰／攝影
張博洋指鍾易仲30歲已有3萬平方米的土地，家族更有上千坪豪華農舍；鍾易仲今天回擊並非買賣，已按鈴控告對方違反選罷法。記者宋原彰／攝影

台灣基進黨高雄市議員張博洋日前公開監察院財產申報資料，指藍營立委候選人鍾易仲30歲已有3萬平方米的土地，家族更有上千坪豪華農舍；鍾易仲今回擊名下根本不存在千坪農舍，而3萬平方米土地是經上一輩「贈與」並非買賣，質疑監察院誤植資料，今早按鈴控告張博洋違反選罷法，意圖使人不當選。

鍾易仲今開記者會回擊，市議員陳麗娜表示，鍾名下根本沒有1336坪的農舍，「張博洋說的『有所本』，根本是『毒絲本』(農藥)」，她說對手想營造藍營政二代有錢形象，是打錯算盤，鍾的財產現值不到3千萬，反觀鍾的對手許智傑也是政二代，資料顯示有3棟房產值6千萬，還有1526萬保險費。

陳麗娜說，張博洋也稱鍾易仲40歲前購入3萬平方米的土地，質疑是監察院申報欄位出錯，因為同樣6筆土地資料，鍾在108年起的刊登資料均顯示「贈與」，今年卻顯示成「買賣」；鍾易仲說，該萬坪土地是由曾祖父贈與，是鄉下價值不高的山坡地，監察院網頁顯示成「買賣」，讓他不解。

鍾易仲說，對於張博洋抹黑他有千坪農舍，他決定提告，認為張身為客家人竟攻擊客家人，製造客家族群對立，而萬坪土地部分，他說「這點我與張博洋都沒有錯，是監察院的錯」，目前已向監察院申請更正資訊；黨部發言人李昶志質疑監察院介入選舉，痛批張博洋事先未查證就惡意抹黑。

張博洋回應，他從未稱鍾易仲「名下」有1336坪農舍，而是稱鍾的家族有此筆財產，早在12年前鍾的父親就被爆出該農舍，另外鍾在民國98年至104年間名下土地暴增至3萬平方米，約是10401坪，堪比鳳山正在蓋的萬坪購物中心，張認為不論是家族的農舍，或是本身有萬坪土地，鍾參選立委，本就該受全民檢視。

張博洋說，鍾意仲稱他分裂客家族群，但鍾做議員5年內只提過2個相關議題質詢，根本毫不關心客家族群，藍營將他形容為「毒絲本」，他痛批「因為藍營就是國家的害蟲，他作為農藥就是要除蟲」。

張博洋認為不論是家族的農舍，或是本身有萬坪土地，鍾易仲參選立委，本就該受全民檢視。記者宋原彰／攝影
張博洋認為不論是家族的農舍，或是本身有萬坪土地，鍾易仲參選立委，本就該受全民檢視。記者宋原彰／攝影
張博洋指鍾易仲30歲已有3萬平方米的土地，家族更有上千坪豪華農舍；鍾易仲今回擊並非買賣，已按鈴控告對方違反選罷法。記者宋原彰／攝影
張博洋指鍾易仲30歲已有3萬平方米的土地，家族更有上千坪豪華農舍；鍾易仲今回擊並非買賣，已按鈴控告對方違反選罷法。記者宋原彰／攝影

張博洋 農舍 監察院

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