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台東抗議設堆肥場 縣府前警民對峙

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東海端、關山及鹿野三地百餘居民，昨天到縣府抗議私人堆肥場。記者徐白櫻／攝影
台東海端、關山及鹿野三地百餘居民，昨天到縣府抗議私人堆肥場。記者徐白櫻／攝影

台東海端、關山及鹿野三鄉鎮百餘民眾昨到縣府抗議私人堆肥場，不滿設置過程未辦公開說明會，遞交陳情書與連署書，要求縣府暫緩核發使照，抗議群眾不滿縣長饒慶鈴未出面，企圖衝入縣府、引發警民對峙；縣府表示，全案審查中，會轉達地方心聲給最終審核單位農業部

後山有機肥料公司4年前向農業部提出興辦事業計畫書，規畫在關山鎮月眉里興建動物糞屎堆置處理場；海端加拿村、鹿野瑞豐村，及關山月眉里居民組自救會多次抗議，昨聚集縣府前表達不滿，議員張全馨嵐、潘貴蘭及林參天等人到場聲援。

自救會指出，業者籌建堆肥處理場至今未辦公開說明會，對於汙水、異味飄散等問題無法釋疑；關山鎮長彭成豐也說，關山不需再增加堆肥場，業者應說明街道運送路線等問題。

縣府參議辛進祥出面接受自救會陳情書與連署書，部分抗議者不滿饒慶鈴未出面，高喊「縣長出來」，議員林參天搶下辛手中麥克風時，兩人不滿互嗆，險發生衝突。

後山有機肥料公司賴姓業者坦言，設堆肥場確實敏感，地方或中央法規都會盡力達成，也希望跟地方溝通。

縣府農業處表示，該公司硬體設施大致完成，遞件申請使用執照，核准後須向農業部申請營運許可，縣府尚未通過。

農業部 自救會 情書

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