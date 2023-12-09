前鎮漁港秋刀魚1元拍賣 民眾排40分鐘搶購

高雄前鎮漁港今、明兩天舉辦秋刀魚節，現場推出1元秋刀魚拍賣，一人限買5條，吸引民眾排隊搶購，甚至有人排隊40分鐘才買到。一名男子說，以前秋刀魚1尾10元，要花30元甚至50元才能買到1尾，所以特地來參加秋刀魚節搶購1元秋刀魚。

高市海洋局表示，秋刀魚節現場舉辦1元秋刀魚拍賣，1份有5尾秋刀魚只要5元，今天活動開跑，吸引民眾排隊購買。一名男子表示，這幾年秋刀魚漲價，高雄秋刀魚節1尾只賣1元，雖然排隊半個鐘頭，而且限量1人只能買1袋、內有5尾，但他仍覺得很划算。

高雄區漁會總幹事黃昭欽說，高雄秋刀漁船已經陸續從北太平洋回到高雄前鎮漁港，今年的漁獲量4萬8000公噸，比去年成長17%，「對我們來說算是不錯的成績！」秋刀魚是平價而且營養價值高的魚種，所以特別利用秋刀魚船回來的時候，舉辦秋刀魚節，讓民眾在現場可以買得到、吃得到秋刀魚，還能體驗漁港風光。

海洋局表示，秋刀魚是我國遠洋漁業相當重要的漁產品，每年這個時候，秋刀漁船紛紛從北太平洋漁場滿載而歸，並齊聚前鎮漁港卸售秋刀魚，同時也加緊腳步地將船上的漁具、燈具更換成可捕撈魷魚的設備，並加油、補給及整備，一切就緒後，再啟航前往大西洋捕撈魷魚。

現在正是前鎮漁港最熱鬧的時候，也是國產秋刀魚最肥美好吃的時節，歡迎全國民眾可趁高雄秋刀魚節期間，來前鎮漁港探索傳說中的秋刀漁船，並搶先解鎖前鎮漁港蛻變後的風貌。

海洋局說，前鎮漁港是全台灣最大的遠洋漁業基地，設籍遠洋漁船每年創造產值約300億元，若再加上周邊產業鏈，包括水產品冷凍倉儲、物流、船舶五金、船舶維修及漁網具等，整體產值每年約1000億元。