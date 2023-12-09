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首座黃金級建物 屏東環保局再奪2綠建築大獎

中央社／ 屏東縣9日電

「全國第一座」黃金級綠建築屏東縣環保局，日前參加全國優良綠建築評選，獲14名評委一致讚賞，由全國37件參賽作品中脫穎而出，再獲2綠建築獎項。

屏東縣環保局「生態節能示範綠建築」，是「全國第一座」取得黃金級綠建築，先前即獲國家卓越建設獎－「金質獎」殊榮；日前參加全國優良綠建築作品評選，獲14名訪評委員一致讚賞，在37件綠建築參賽作品中脫穎而出，榮獲「優良綠建築獎」、「綠建築榮譽獎」肯定。

這棟地上5層、地下1層建物，位於屏東市北興街56號，於民國110年5月啟用，除作為已成立32年的環保局辦公廳舍，解決長期以來原租賃辦公空間老舊、狹隘不敷使用窘境，另室外空間設有綠化及休閒區域。

對於再獲殊榮，屏東縣長周春米今天說，希望藉由環保主管機關帶頭，將「綠建築」概念向民眾示範及推廣理念並實踐。歡迎縣民除洽公之外，能開心造訪這棟富含環保意識的「屏東縣生態節能示範綠建築」。

環保局規劃設計「屏東縣生態節能示範綠建築」是型塑屏東特色、結合環保意識，以屏東氣候與在地紋理為理念打造。大樓外觀仿效大武山山勢設計，並於大樓西南角隅設置綠建築導覽牆及民眾休憩空間，藉由落實綠建築設計與應用，普及推動節能減碳生活理念。

大樓設計符合綠建築8大指標，取得「黃金級綠建築標章」，是全國唯一「黃金級綠建築」環保局，也是屏東縣唯一「黃金級綠建築」公部門辦公大樓。

縣府今天新聞稿表示，為推動綠能發展、節能減碳，逐步落實2050淨零碳排及聯合國SDGs目標，大樓獲得「室內空氣品質自主管理優良級標章」，並採「雨水」及「生活廢水」回收再利用設計，有效節約與運用水資源。

頂樓空間設置25.6kW太陽能發電系統，並規劃後續再增設30kW太陽能光電模組及申請綠電憑證；同時再規劃設置19度儲能系統，以因應無預警市電中斷緊急電力供應。更以能源管理系統遠端監測設備運作及大樓用電情形，於1樓公共空間展示即時發電量、減碳量等數據，增進民眾對再生能源接受度，目標在成為推動永續發展目標的標竿。

綠建築 屏東縣 減碳 綠能

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