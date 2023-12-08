屏東四重溪溫泉不只旺冬季 棘手老街景觀改造下個重點

台灣地理位置最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，冬季觀光季活動期間狂吸客，天氣轉暖又變冷清，縣府為扭轉一年只旺冬季的窘境，除溫泉公園、青年旅創基地委外經營持續營運、啟用停車場、結合農事體驗、重修公共溫泉浴池外，最棘手的老街景觀門面改造，縣府擬以補助住戶「拉皮」成立示範區，打造全年都好玩的溫泉觀光品牌。

「溫泉老街景觀改造是溫泉業者的共同期盼，卻也最棘手！」四重溪溫泉觀光發展協會理事長張正昇說，縣府開辦四重溪溫泉觀光季期間，成為南台灣泡湯熱點，冬季生意強強滾，但活動一結束又恢復冷清，遊客反映老街屋舍老舊，商家更少，協會近年推動老街景觀改造盼留住遊客，但多數住戶都是經濟弱勢，意見紛雜，整合難度高，需要公部門協助。

縣府交通旅遊處長黃國維說，溫泉老街是四重溪溫泉區的門面，觀光季期間在街道兩側布置燈飾，營造濃濃日式泡湯氛圍，但白天又給人蒼涼感，老街景觀門面改造是未來的重點，規畫以補助部分住戶「拉皮」方式先做示範區，效果出來後逐步擴大，讓人氣全年不墜，但部分住戶遷出無人居住，整合難度高，有待和住戶協調克服。