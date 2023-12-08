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屏東四重溪溫泉不只旺冬季 棘手老街景觀改造下個重點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣地理位置最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，冬季觀光季活動期間狂吸客，但天氣轉暖又變冷清。記者潘欣中／攝影
台灣地理位置最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，冬季觀光季活動期間狂吸客，但天氣轉暖又變冷清。記者潘欣中／攝影

台灣地理位置最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，冬季觀光季活動期間狂吸客，天氣轉暖又變冷清，縣府為扭轉一年只旺冬季的窘境，除溫泉公園、青年旅創基地委外經營持續營運、啟用停車場、結合農事體驗、重修公共溫泉浴池外，最棘手的老街景觀門面改造，縣府擬以補助住戶「拉皮」成立示範區，打造全年都好玩的溫泉觀光品牌。

「溫泉老街景觀改造是溫泉業者的共同期盼，卻也最棘手！」四重溪溫泉觀光發展協會理事長張正昇說，縣府開辦四重溪溫泉觀光季期間，成為南台灣泡湯熱點，冬季生意強強滾，但活動一結束又恢復冷清，遊客反映老街屋舍老舊，商家更少，協會近年推動老街景觀改造盼留住遊客，但多數住戶都是經濟弱勢，意見紛雜，整合難度高，需要公部門協助。

縣府交通旅遊處長黃國維說，溫泉老街是四重溪溫泉區的門面，觀光季期間在街道兩側布置燈飾，營造濃濃日式泡湯氛圍，但白天又給人蒼涼感，老街景觀門面改造是未來的重點，規畫以補助部分住戶「拉皮」方式先做示範區，效果出來後逐步擴大，讓人氣全年不墜，但部分住戶遷出無人居住，整合難度高，有待和住戶協調克服。

他說，四重溪的觀光旅遊潛力十足，它在「落山風風景特定區」遊憩廊帶上，縣府朝打造全年都好玩的溫泉觀光品牌目標邁進，溫泉公園依促參法委外經營簽約9年，業者引進水豚打造的「卡比園區」和賣店、夜間燈飾仍持續運作，明年整建公共浴室，另屏南青年旅創基地團隊推動單車山林文化遊程，結合四重溪休閒農業區農事體驗和鄰近牡丹鄉原民部落人文風情和旭海溫泉區，一年四季都好玩。

台灣地理位置最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，冬季觀光季活動期間狂吸客，但天氣轉暖又變冷清。記者潘欣中／攝影
台灣地理位置最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，冬季觀光季活動期間狂吸客，但天氣轉暖又變冷清。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區最棘手的老街景觀門面改造，縣府擬補助住戶「拉皮」成立示範區，打造全年都好玩的溫泉觀光品牌。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區最棘手的老街景觀門面改造，縣府擬補助住戶「拉皮」成立示範區，打造全年都好玩的溫泉觀光品牌。記者潘欣中／攝影
台灣地理位置最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，冬季觀光季活動期間狂吸客，但天氣轉暖又變冷清。記者潘欣中／攝影
台灣地理位置最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，冬季觀光季活動期間狂吸客，但天氣轉暖又變冷清。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區最棘手的老街景觀門面改造，縣府擬補助住戶「拉皮」成立示範區，打造全年都好玩的溫泉觀光品牌。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉區最棘手的老街景觀門面改造，縣府擬補助住戶「拉皮」成立示範區，打造全年都好玩的溫泉觀光品牌。記者潘欣中／攝影

溫泉 老街

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