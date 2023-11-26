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屏東泰武鄉代會首設口譯機 原民會：傳承原鄉族語

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣泰武鄉民代表會在原民會經費補助下，建置全國首個鄉民代表會族語同步口譯設備，推動族語傳承。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉民代表會在原民會經費補助下，建置全國首個鄉民代表會族語同步口譯設備，推動族語傳承。記者劉星君／攝影

屏東縣泰武鄉民代表會在原民會經費補助下，建置全國首個鄉民代表會族語同步口譯設備，原民會主委夷將說，期盼能帶動更多原住民族行政機關首長、同仁，為族語傳承付出心力。屏縣泰武鄉排灣族老師邱霄鳳感動說，過去在語文教室才有同步翻譯設備，如今鄉代會建置，看見原鄉國際化。

原民會主委夷將說，2016年蔡英文總統代表國家向原住民族道歉後，立法院通過原住民族語言發展法，行政院通過國家語言整體發展方案，政府投入預算復振族語，行政機關應扮演領頭羊角色帶頭做起，協助民間共同推動，才有可能提升族語使用的機會及場域。

夷將說，泰武鄉代表會族語口譯設備近日完成，除泰武鄉外，屏東縣還有三地門鄉、春日鄉代表會也在建置族語同步口譯設備。預計最快下個月起受理全國55個原住民族地區代表會，若有意願需求，會支持口譯設備，包括口譯人才訓練。

泰武鄉長潘明福說，設置族語同步翻譯設備，用全族語報告，有些難度，但也提醒自己與公所同仁增能，盼設備建置後推動族語上能發揮最大功效。

排灣族語教師邱霄鳳說，國際化腳步來臨，過去僅在外語學校語文教室才有同步翻譯設備，如今代表會設置，看見原鄉國際化，推動部落產業、故事等，不僅是單一語言，透過更多語言發展論述部落。

夷將說，重要集會及活動場合，他以身作則使用族語致詞或報告，即使出席總統、行政院長在場活動，到立法院報告或備詢，甚至國際性研討會或活動，使用族語致詞，未來期待更多行政機關跟進，建置族語口譯環境，在重要場合首長及同仁使用族語，扛下族語傳承的責任。

屏東縣泰武鄉民代表會在原民會經費補助下，建置全國首個鄉民代表會族語同步口譯設備，推動族語傳承。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉民代表會在原民會經費補助下，建置全國首個鄉民代表會族語同步口譯設備，推動族語傳承。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉民代表會在原民會經費補助下，建置全國首個鄉民代表會族語同步口譯設備，推動族語傳承。記者劉星君／攝影
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屏東縣泰武鄉民代表會在原民會經費補助下，建置全國首個鄉民代表會族語同步口譯設備，推動族語傳承。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉民代表會在原民會經費補助下，建置全國首個鄉民代表會族語同步口譯設備，推動族語傳承。記者劉星君／攝影

國家語言 原住民 屏東縣

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