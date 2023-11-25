台灣首創兩天一夜跨夜接力超級馬拉松賽「CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽」繼2020年後，第三度踏上離島金門，今天15點迎著寒風開跑，此次參加隊伍數35組共220人，他們預計將「追日跨夜」奔跑，完成120公里的極限接力長跑，賽程預計將在明天中午12時結束，參與的選手們都說，金門感覺越晚越冷，希望自己可以順利完賽。

在眾多熱愛CRUFUN RUN 夸父追日跨夜接力賽的跑友引頸期盼下，「2023 CRUFU RUN 6th－金門站 夸父追日跨夜接力賽」今天下午登場，路線涵蓋金沙鎮、金湖鎮、金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉，活動由縣議員蔡其雍、金門縣政府觀光處長李銘培主持鳴槍，兩人也為選手們加油打氣，期許選手們在兩天一夜的「追日」過程中體驗金門獨有的戰地景觀、人文風情以及美食小吃，也能感受金門充滿堅毅不拔的戰地精神，共同推動不一樣的金門運動旅遊。

有別於以往馬拉松賽事，夸父追日跨夜接力賽強調不競速，親朋好友以團隊合作為最高精神指標，在跑步的過

程中，雙腳跑遍全台各地，豐富視野並舒展身心靈。今年的組別包括6人組、3人組、1人組，參加隊伍數35組共220人，其中包含兩位「一人惡水組」，顧名思義是一個人完成總長61公里的追日旅程。

由於考量台灣本島選手及路線安排及交通維護的關係，起跑時間是在下午3點，活動還沒開始，現場就湧進迫不及待的選手們，雖說是百K長征，但CRUFU RUN 的宗旨「夸父沒有輸贏 追日永不停歇」，有別以往馬拉松賽事肅殺氣氛，各隊都是抱著以「腳」會友，共同玩(完)賽的心情來參加夸父路跑。

主辦單位也表示，兩天一夜的夸父追日跨夜接力賽的終點在后湖海濱公園，預計於明日中午12時結束，金門在地的民眾，如果在路上看見正在跑步的選手，或是剛好經過沿線的接力區，請幫選手和志工們加油打氣，讓他們感受到金門人的熱情。