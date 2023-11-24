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潮州鎮長因案停職 屏東縣府今派參議黃道東代理

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮長周品全19日因案遭收押，屏東縣府今終於派代，由參議黃道東擔任代理鎮長。圖為潮州鎮公所外觀。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮長周品全19日因案遭收押，屏東縣府今終於派代，由參議黃道東擔任代理鎮長。圖為潮州鎮公所外觀。記者劉星君／攝影

屏東縣潮州鎮長周品全因案經屏東地方法院裁定羈押，屏東縣府今表示，根據「地方制度法」第82條第2項規定指派屏東縣政府參議黃道東代理鎮長，交接典禮訂於27日上午10時假潮州鎮公所辦理，縣府民政處主持、監誓及主計處監交，期許在代理鎮長黃道東帶領下，維持鎮務運作。

鴻海創辦人郭台銘日前於全台設連署站，屏東潮州一處宮廟遭人檢舉涉嫌不法，屏檢追查共犯，發現潮州鎮長周品全涉嫌協助，查扣周的手機，19日晚間檢方聲押周品全獲准。

屏東縣府表示，鎮長因案遭羈押，規定派代，代理民選公職，法律規定要求代理人不得違反有公職人員選舉罷免法相關規定，因此就相關人選資料函查，等到確定沒有涉及選罷法消極資格事由，資格無虞後，盡速派代，今24日下午宣布由參議黃道東代理鎮長。

屏東縣潮州鎮長因案遭收押，屏東縣府表示，由參議黃道東擔任代理鎮長，圖為參議黃道東。圖／報系資料照
屏東縣潮州鎮長因案遭收押，屏東縣府表示，由參議黃道東擔任代理鎮長，圖為參議黃道東。圖／報系資料照

屏東縣政府 選罷法

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