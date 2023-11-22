颱風重創佳樂水吊橋 屏縣擬重建

屏東滿州鄉佳樂水風景區鄰近港口吊橋因鏽蝕影響安全限制通行，小犬颱風襲台時橋體再受重創，議員盼縣府協助重建，才能留住人潮商機；縣府交旅處說，除優先重建吊橋，也一併升級佳樂水風景區遊憩服務品質，重現昔日榮景。

屏東縣議員潘芳泉說，小犬颱風強風摧毀港口吊橋結構，不僅少了觀光景點，更少了遊客，該景點可結合周邊SUP無動力水上活動、港口茶體驗等，少了標誌性打卡點，對觀光客可惜，在地商機也流失，盼縣府協助重建，再現昔日風華。

滿洲鄉長古榮福說，港口吊橋有近20年歷史，因近海，經檢查吊橋鐵鑬有多處鏽蝕，估計重建經費約2000萬元，為了安全無限期封閉，向上級爭取重建經費中。

縣府交旅處長黃國維說，將向中央爭取經費優先重建，另因佳樂水風景區未提供餐飲和接駁等服務，將請顧問公司做遊憩服務升級規畫，因經費龐大，將逐年分期辦理。