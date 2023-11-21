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佳樂水吊橋封閉後慘遭颱風重擊 縣府列優先重建並升級服務品質

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
往屏東佳樂水風景區必經的港口吊橋，因安全問題持續關閉，小犬颱風再受重創；縣府規畫重建吊橋外，將一併升級老字號佳樂水風景區的遊憩服務品質，重現昔日榮景。記者潘欣中／攝影
往屏東佳樂水風景區必經的港口吊橋，因安全問題持續關閉，小犬颱風再受重創；縣府規畫重建吊橋外，將一併升級老字號佳樂水風景區的遊憩服務品質，重現昔日榮景。記者潘欣中／攝影

有「大自然地理地室」美名的屏東滿州鄉佳樂水風景區，今年初恢復營運後人氣回溫，鄰近必經的港口吊橋，卻因鐵鑬鏽蝕安全問題持續關閉，小犬颱風襲台時橋體再受重創，縣議員潘芳泉在議會質詢，盼縣府協助重建留住人潮商機；縣府交旅處說，列入優先重建吊橋外，也一併升級老字號的佳樂水風景區遊憩服務品質，重現昔日榮景。

港口吊橋位於港口村入口處，是跨越港口溪出海口的百公尺長便橋，對岸有陸蟹生態和海岸森景觀，原每人收費10元，曾是全台最便宜的收費景點，鄉公所4年前漲至20元，依舊是人氣景點，墾管處打造現代公廁，周邊餐廳、「 恆春三寶」之一的港口茶賣店，成為人氣景點；吊橋去年封閉後，商機流失近半，佳樂水年初重新開張，公所考量安全持續關閉，小犬再重創橋體，觀光形象大受影響。

潘芳泉說，小犬颱風的強風直接摧毀港口吊橋結構，不僅少了觀光景點，更少了遊客；它是人氣景點，可結合周邊SUP無動力水上活動、港口茶體驗、港口霜淇淋等，少了標誌性打卡點，對觀光客可惜，在地商機也流失，鄉公所能力有限，盼縣府協助重建並做整體規畫，再現佳樂水昔日風華。

鄉長古榮福說，港口吊橋有近20年歷史，因近海，經檢查吊橋的鐵鑬有多處鏽蝕，估計重建經費約2000萬元，為了安全無限期封閉，向上級爭取重建經費中，這次小犬直接摧毀，要全部重建，經費更難想像，盼縣府協助，未來規畫恢復10元銅板價，推出佳樂水風景區聯名的套票，吸引更多遊客；佳樂水除引進電動自行車，也規畫設露營區並導入餐飲市集，重振昔日榮景

縣府交旅處長黃國維說，港口吊橋被颱風摧毀，除向中央爭取經費優先重建外，有鑑於老字號的佳樂水風景區，未提供餐飲和接駁等服務，給外界服務「太陽春」的觀感，也將請顧問公司一併做遊憩服務升級的整體規畫，包括升級港口吊橋北側濕地和陸蟹生態景觀、佳樂水風景區的基礎服務設施等，因經費龐大，規畫逐年分期辦理。

往屏東佳樂水風景區必經的港口吊橋，因安全問題持續關閉，小犬颱風再受重創；縣府規畫重建吊橋外，將一併升級老字號佳樂水風景區的遊憩服務品質，重現昔日榮景。記者潘欣中／攝影
往屏東佳樂水風景區必經的港口吊橋，因安全問題持續關閉，小犬颱風再受重創；縣府規畫重建吊橋外，將一併升級老字號佳樂水風景區的遊憩服務品質，重現昔日榮景。記者潘欣中／攝影
往屏東佳樂水風景區必經的港口吊橋，因安全問題持續關閉，小犬颱風再受重創；縣府規畫重建吊橋外，將一併升級老字號佳樂水風景區的遊憩服務品質，重現昔日榮景。記者潘欣中／攝影
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往屏東佳樂水風景區必經的港口吊橋，因安全問題持續關閉，小犬颱風再受重創；縣府規畫重建吊橋外，將一併升級老字號佳樂水風景區的遊憩服務品質，重現昔日榮景。記者潘欣中／攝影

吊橋 小犬颱風

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