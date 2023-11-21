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林百貨慶92歲！ 「台南400全城搖擺」摩登大遊行登場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南林百貨將邁入92歲，今年將以「台南400全城搖擺」為主題，12月2日以「府城摩登大遊行」揭開「台南400」序曲。圖／南市文化局提供
台南林百貨將邁入92歲，今年將以「台南400全城搖擺」為主題，12月2日以「府城摩登大遊行」揭開「台南400」序曲。圖／南市文化局提供

台南林百貨即將邁入92歲，今年將以「台南400全城搖擺」為主題，12月2日以「府城摩登大遊行」揭開「台南400」序曲，市長黃偉哲歡迎來自各地的民眾一齊來加入舞蹈搖擺的行列。

目前林百貨由南市府文化局委託高青時尚公司經營，自2014年重新開幕以來，林百貨年年盛大舉辦生日慶，每年邀集民間團體以及多所學校組團遊行踩街，共創城市熱鬧風景，形成文化觀光品牌。

市長黃偉哲表示，今年「台南400」的序曲，由林百貨12月2日舉辦的「府城摩登大遊行」揭開序幕，有人說台南的「Linsanity」(林來瘋，意指迅速成為流行時尚)就是林百貨，因為林百貨不但是台南重要的觀光景點，也已成為台南的歷史以及這座城市不可磨滅的一部分，邀請全國民眾這一天來台南，留下更多美好回憶。

文化局指出，今年的府城摩登大遊行，以「台南400 全城搖擺」為主題，邀請大家一同來齊舞，來場熱情的相遇。期待透過舞蹈，「讓我們的心將更加結合；透過舞蹈，讓人與人之間的距離更加親近。」

林百貨說明，此次遊行特別邀請赤山舞團為活動打造專屬的摩登搖擺舞步，更邀請SFC街舞團，以精彩的舞蹈串連整場活動，以城市為舞台，與全城共舞，舞出臺南的熱情，並一起來慶祝林百貨92歲生日。

本次參與的團體當中，還有特地跨海來參加的金澤市石浦神社KIMA醬，以及本庄市吉祥物HANIPON，除了展現台日深厚友誼，更響應了「一起台南・世界交陪」。

另外，林百貨4樓藝文空間，將與袖珍藝術家李惠月合作，共同策劃「府城台南的那些『小』事袖珍展」。展出時間即日起至明年2月25日。透過「流動饗宴」、「城食之美」、「台南有喜」3大展區，以1比12的比例展出迷人的懷舊場景，重現府城昔日的地貌風光。

台南 林百貨 文化局

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