興邦安居社宅開工 可提供663戶

國家住宅及都市更新中心昨在高雄市前鎮區辦「興邦安居（1期）」社會住宅開工典禮，基地座落捷運凱旋站及前鎮高中站間，663戶社宅預計2027年3月完工，後續2期也會動土，合計可提供社宅達1623戶。

興邦安居(1期)位於凱興街及凱福路口，為中央興建社宅，租金尚未定案，總工程經費約33億元全由中央出資，是繼今年10月「草衙安居」動土後，前鎮區又一開工的社會住宅。國家住都中心代理董事長花敬群、陳其邁等人昨都出席典禮。

市長陳其邁說，今年高雄多收3億元囤房稅，全都拿來增額租金補貼、折減社宅租金、育兒租金補貼，以及首購房貸利息補貼，以落實居住正義，減輕民眾居住負擔。

陳其邁說，增額租金補貼依中央標準，家戶每人平均收入4萬3000元以下會補貼租金，「真歹勢，高雄提高到5萬元以下都有租金補助」，其他縣市都沒有，別當成理所當然，高雄要照顧弱勢、青年、有家庭的市民朋友，社宅要落實居住正義。

高市都發局說明，市長今年2月宣布，3億元囤房稅用在住宅補貼方案，照顧弱勢及育兒家庭居住需求，現行社宅租金參考其他5都，一般戶約市價8折、關懷戶約6折，囤房稅補貼後，一般戶租金為市價7.5折、關懷戶為5折，六都中最優惠。