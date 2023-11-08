出席社宅開工典禮 陳其邁：囤房稅3億元全用在住宅補貼方案

國家住宅及都市更新中心今天下午在高雄市前鎮區舉辦「興邦安居(一期)」社會住宅開工典禮。高雄長陳其邁致詞時說，今年高雄多收3億元囤房稅，全都拿來增額租金補貼、折減社宅租金、育兒租金補貼，以及首購房貸利息補貼，以落實居住正義，減輕民眾的居住負擔，「這個要去宣傳，給其他縣市壓力！」

興邦安居(一期)開工典禮，由國家住都中心代理董事長花敬群、高雄市長陳其邁等人出席，祈求工程順利進行。陳其邁說，高雄今年多收3億元囤房稅，全都拿來讓社會住宅租金打折、增額租金補貼、育兒租金補貼、首購房貸利息補貼。

陳其邁強調，增額租金補貼依據中央標準，高雄家戶每人平均收入4萬3000元以下會補貼租金，「真歹勢，高雄提高到5萬元以下都有租金補助，其他縣市都沒有，別當成理所當然！」高雄是要照顧弱勢、青年、有家庭的市民朋友，做社會住宅是要落實居住正義。

國家住都中心說，興邦安居(一期)位於凱興街及凱福路交叉路口，663戶社會住宅預計116年3月完工，總工程經費約33億元全數由中央出資，是繼今年10月「草衙安居」動土後前鎮區又一開工的社會住宅。

國家住都中心表示，興邦安居(一期)」基地座落在捷運凱旋站及前鎮高中站之間，坐擁雙捷運的便利交通，且開車到高雄國際機場僅需12分鐘。此外，本案距離福誠國小、福誠高中、前鎮運動中心、五甲社會福利館等設施也在步行距離範圍，公共服務機能完善。

國家住都中心說，興邦安居分為一、二期，本次開工的是一期，後續二期也會動土，兩者合計可提供社會住宅達1623戶，支持附近亞灣區、軟體園區、加工出口區等產業聚落龐大就業人口的居住需求。