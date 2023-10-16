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百年老宅鼎昌號 明年底修復完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東市鼎昌號李宅近年展開修復活化。圖／屏東縣府城鄉發展處提供
屏東市鼎昌號李宅近年展開修復活化。圖／屏東縣府城鄉發展處提供

屏東市萬年溪畔「鼎昌號李宅」是座擁有華美庭院的精緻老建築，見證從清領、日治、傳教士來台，民國政府等不同時期，李氏家族近年透過文化部私有老建築保存再生計畫，展開修復活化，預計明年底完工，2025年將開放部分空間作為英文故事館、咖啡廳等文創藝術推動。

鼎昌號李宅主棟為歐式風格3層樓建築，副棟日式建築，見證李氏家族在屏東白手起家風華歲月。李家來台第1代李珠英長子李仲義、次子李仲清及堂姪李趖3人原在萬丹創建「鼎昌號」，李仲清長子李明道的獨女李初雪，考取屏東高等女學校成為首屆（現屏東女中）學生，李明道決定在屏東市興建一居所，並提供長老教會外國宣教士宿舍使用。

圖為修復團隊與李氏家族成員。記者劉星君／攝影
圖為修復團隊與李氏家族成員。記者劉星君／攝影

李氏家族至今第6代，調研團隊透過訪談並得知屏東第一女高創立1932年，與1樓車庫發現作為粉刷與壁體間，取代和紙間隔材質功能的英文報紙日期為1927年9月19日，推斷主棟建築興建約在1927到1932年間。

高雄大學永續居住環境科技中心專案經理張峻峯說，老屋建構充滿巧思，日治時期五金配件，廁所門扣環看似普通把手，扣環扣起來時，還寫著「使用中」。

城鄉發展處表示，全案約3400萬元，包括調研紀錄340萬元，文化部補助約2000多萬，其餘修繕費用由李家負擔，修復工程今年6月開工，透過辦修復工程見學活動，讓外界對老建築保存、利用能有更多認識，珍惜身旁老建築。

日式建築 屏東

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