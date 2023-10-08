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國慶前先睹為快！高雄港7號碼頭颳「翡翠騎士」旋風

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，在高雄港7號碼頭演出台灣首場「翡翠騎士前進大港」，獲得熱烈掌聲。記者徐如宜／攝影
日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，在高雄港7號碼頭演出台灣首場「翡翠騎士前進大港」，獲得熱烈掌聲。記者徐如宜／攝影

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」應邀來台參加國慶大會表演，提前於今天下午在高雄港7號碼頭演出台灣首場「翡翠騎士前進大港」。雄女儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商表演藝術科及啦啦隊台灣代表隊，為表演揭開序幕。現場湧入大批人潮，大港橋也擠爆。

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部又稱「翡翠騎士」，多次榮獲全日本行進儀隊大賽金賞。翡翠騎士們7日晚間抵達高雄，高市府特別設宴舉辦歡迎派對，玩偶「高雄熊」現身相迎，現場有大型戳戳樂和台灣夜市乒乓球遊戲，讓日本學生玩到停不下來。派對上精心準備的小籠包、鹹酥雞、珍珠奶茶及高雄農漁產入菜的佳餚，讓日本學生大讚：哦伊細！高雄好熱情！

高雄市府積極行銷，現場湧入大批人潮，大港橋被擠爆，下午3點多橋體旋轉開啟時，剛好是要急著過橋去7號碼頭看翡翠騎士的人潮，瞬間湧入寸步難行，1分鐘大概只能移動10公尺，人貼著人感覺窘迫，還有推著嬰兒車的父母、拄著拐杖的長輩，橋的兩側不見管制與疏導，安全讓人捏把冷汗。市府副祕書長張家興見狀，放下看表演趕緊先要求應變，散場時指揮分流。

「翡翠騎士前進大港」演出的四首曲目，第一首「Be Our Guest」，出自於美女與野獸，由舞者和吹奏隊共同演出；第二首「SAKURA Samba」，是自日本民謠櫻花改編成森巴風格的曲子，由舞團帶來生動的表演；

第三首是日本動漫超級瑪利歐，學生扮演動漫裡的角色帶來逗趣的演出；最後一首「斯堪地那維亞行進」，結合北歐作曲家的名曲所做的改編曲，是翡翠騎士在日本全國大賽出賽用的曲子，配合這次高雄演出場地調整隊伍間距，帶來原汁原味的演出。

翡翠騎士出動148人大陣仗，表演時整齊劃一，變幻隊形、吹奏多首歌曲的精湛演出，獲得熱烈掌聲。高雄市長陳其邁、中華文化總會秘書長李厚慶出席，見證在國慶前夕掀起的「翡翠騎士」旋風。翡翠騎士感受到台灣的熱情，還加碼兩首「安可曲」。

陳其邁表示，誠摯歡迎翡翠騎士來到台灣，也感謝第一場演出就在高雄，熱情精湛的表演讓台灣民眾深受感染、非常感動。希望翡翠騎士與高雄有個美好回憶，也歡迎他們日後再回到高雄相聚！

高雄市政府也邀請高雄女中儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商表演藝術科，及啦啦隊世界錦標賽台灣代表隊參與現場演出，精彩程度精彩度也不輸日本全國性大賽金賞常勝軍。台日青年世代透過音樂建立友誼、深化交流。

現場湧入近萬人次，有民眾抱怨動線安排不佳，前方工作及採訪人員擋住視線，根本看不到，頂著大太陽到現場，不如在家吹冷氣看直播。

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，在高雄港7號碼頭演出台灣首場「翡翠騎士前進大港」。記者徐如宜／攝影
日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，在高雄港7號碼頭演出台灣首場「翡翠騎士前進大港」。記者徐如宜／攝影
日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，在高雄港7號碼頭演出台灣首場「翡翠騎士前進大港」。記者徐如宜／攝影
日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，在高雄港7號碼頭演出台灣首場「翡翠騎士前進大港」。記者徐如宜／攝影
日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」英氣逼人。記者徐如宜／攝影
日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」英氣逼人。記者徐如宜／攝影
「翡翠騎士」在高雄港7號碼頭演出，觀看人潮大港橋擠爆。記者徐如宜／攝影
「翡翠騎士」在高雄港7號碼頭演出，觀看人潮大港橋擠爆。記者徐如宜／攝影

日本 碼頭 國慶 陳其邁

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