前所未有 首屆TTXC台灣文化科技大會高雄重磅登場

第1屆「TTXC台灣文化科技大會」6日晚間在高雄重登場，展開16天活動，高雄市長陳其邁也特別在臉書整理活動懶人包，邀市民參與這場無限幻境概念展演的「光之旅」。

TTXC台灣文化科技大會是文化部、高雄市政府、數位發展部聯手打造的國家級文化科技會展，呼應高雄亞灣2.0智慧科技創新園區及文化部「文化黑潮計畫」，匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域，以派對感受城市。

16天活動策劃未來訊號站、未來託運所、Digiwave、高雄電影節-XR無限幻境等展覽及世界巡迴首站落腳高雄的「永恆聖母院」，呈現科技與文化交融的當代樣貌。

音樂類有港灣音樂祭「Takao Rock打狗祭」及深入高雄城市場域的「城市解壓縮」活動。影視類則同時呈現「高雄電影節」與「國際短片競賽」。並邀請全世界文化科技、影視等領域產業菁英舉辦「國際論壇」。藝人桂綸鎂受邀出席開幕後，也親自體驗科技、音樂、影視、聲光所帶來的的臨場感受。

文化部長史哲說，他任高市副市長時從興建6000席的衛武營到高雄流行音樂中心，外界總疑惑高雄怎可能有這麼多的表演藝術、流行音樂需求，如今以滿檔的國家級節目證明，當年的抉擇是對的。

「高雄從不被看好，翻山越嶺走出屬於自己道路，豐富新奇的文化科技活動已成城市的日常生活」，高市長陳其邁說，高雄是座生猛帶勁的城市，對接世界不同文化，接收許多文化刺激，激盪出文化科技各種想像，此次活動整合全部大型文化科技，全台首創。