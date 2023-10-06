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高雄國際動漫節來了 黃捷與AKB48 Team TP將合體
高雄國際動漫節今天開幕，高市議員黃捷將與AKB48 Team TP合體演出，黃捷昨晚在臉書po圖預告，指今天沒颱風假，先給大家拍拍，邀動漫迷一起到高雄巨蛋參觀動漫展。
第4屆「高雄國際動漫節」今起至10月9日在高雄巨蛋登場，逾50家廠商齊聚，邀動漫迷們從人文、科技、旅遊、知識、創意、遊戲、美學等面向欣賞動漫。
主辦單位指現今的動漫畫不只是單純的娛樂產物，而是一種生活方式，今年高雄國際動漫節以「擁抱創意」為主題，要讓大家見識原創漫畫家的原創價值與動人活力。
活動開幕式邀請熱愛動漫的高市議員黃捷與日本偶像團體AKB48海外姊妹團體之一的AKB48 Team TP合體演出，黃捷在臉書表示，希望捷醬ft. AKB48 Team TP能夠如期演出，歡迎大家來高雄巨蛋（K-ARENA）找他們。
「高雄國際動漫節」有各知名出版社展示動漫作品及周邊商品，更集結國內外知名漫畫家作品與藝術相關的出版品，提供漫畫族群、藝術同好者學習交流。
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