關懷不間斷 屏東縣府協同民間陪伴明揚越南移工過中秋

明揚科技廠房大火逾百人受傷，該公司有移工105位，大火受傷及住院移工22人。屏東縣政府勞青處針對受傷及住院移工在事發第一時間即派出人力、翻譯同仁偕同仲介公司派駐同仁，在醫院提供受傷移工關懷陪伴及諮詢服務，協助住院移工、醫師、護理師及社工等多方通譯工作，減少醫療溝通障礙，也讓社工關懷服務更順暢。

考量移工在台工作，遇此職災心情浮動不安及恐懼心情，也針對該公司所有移工，派請同仁並邀請同鄉新住民前往其移工宿舍，一方面利用同鄉情誼安撫其心情，也詳細說明災情最新狀況，及未來相關勞動權益，以安定移工心情共同面對變故。

勞青處表示，中秋節前夕，為撫慰移工隻身來台又逢事故的心情，號召民間團體在移工宿舍為移工辦理中秋聚會活動，放鬆心情。餐點由屏東大店長聯盟自掏腰包，由現任會長蔡明漢代表親自到場送來飲料、蜂蜜蛋糕、蛋黃酥、鳳梨酥、披薩、滷味及水果，在大店長的美食陪伴下，移工展現難得的笑容。

勞青處也與社會處媒合「屏東阿嬤」張琛惠女士贊助經費，提供每一名移工一盒屏東在地知名餅店的月餅，期能讓其感受屏東中秋節的溫暖。