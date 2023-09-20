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高雄彌陀虱目魚入秋肥美 無刺虱目魚讓老饕流口水

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
彌陀區漁會推出多種新鮮急速冷凍的虱目魚商品，包括無刺虱目魚，方便不會挑刺的人料理。記者王勇超／攝影
彌陀區漁會推出多種新鮮急速冷凍的虱目魚商品，包括無刺虱目魚，方便不會挑刺的人料理。記者王勇超／攝影

高雄彌陀區具備良好水質與土質，虱目魚養殖面積達300多公頃，年產量達600多萬斤，是高雄市主要虱目魚產。彌陀區漁會為了推廣虱目魚，把相關產品取名「虱想起」，包括虱目魚肚、魚丸、魚柳、魚鬆，虱目魚水餃，甚至連虱目魚餅乾也有，想要嘗鮮的人別錯過。

高雄養殖的虱目魚在每年中秋節後開始收成，肉質肥美細膩，味道鮮美；虱目魚全身皆可食用，魚頭、魚肚、魚柳等部位，可用來煎烤、煮湯、紅燒，魚骨也可熬高湯，料理方式多元，新鮮的虱目魚腸可用油煎，也可用清水燙熟後搭配薑絲、醬油一起入口，是許多老饕心中的私房美味。

高市海洋局說，高雄除了彌陀區，茄萣區、路竹區、岡山區、阿蓮區也有養殖虱目魚，高雄的虱目魚以深水式養殖為主，且具地利優勢，當虱目魚池邊價格偏低時，養殖業者會選擇讓池魚在越冬後收成，等市場價格上揚回穩，再捕撈販售。

高雄市彌陀區漁會推廣主任林宏政說，今年入秋後虱目魚已經相當肥美，11月初彌陀區漁會將辦理虱目魚節，民眾可以到場品嘗虱目魚相關美食。

林宏政表示，等不及的人，可以到彌陀區南寮漁港的漁民活動中心，現場有販售新鮮急速冷凍的虱目魚商品，現場也有販售無刺虱目魚，方便不會挑刺的人料理；民眾也可前往彌陀市區的魚丸店購買虱目魚丸，品嘗虱目魚風味。

林宏政說，漁會為了推廣虱目魚，開發出多種「虱想起」虱目魚產品，比較特別的是虱目魚黃金水餃，把每條虱目魚僅有的兩條背脊肉，加入新鮮蝦仁包成水餃，感清爽不膩、鮮美無刺；除了生食產品，漁會也利用虱目魚開發出可即食的「思慕‧魚」系列特色商品，其中思慕魚薯薯是利用虱目魚與馬鈴薯，作成薯條造型的餅乾，香脆好吃。

彌陀漁港漁民活動中心內有販售虱目魚相關產品。記者王勇超／攝影
彌陀漁港漁民活動中心內有販售虱目魚相關產品。記者王勇超／攝影
思慕魚薯薯是利用虱目魚與馬鈴薯，作成薯條造型的餅乾。圖／彌陀區漁會提供
思慕魚薯薯是利用虱目魚與馬鈴薯，作成薯條造型的餅乾。圖／彌陀區漁會提供

水餃 高雄市 漁民 水產

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