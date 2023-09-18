內埔毛豬產銷班 培育在地好豬

屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第3班成立15年，長年推動本土黑豬種原保存，也與農業部畜產試驗所合作育種，打造「六堆黑豬」品牌，並建立仔豬計價制度，提高班員收入，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，班員們期許更多人認識黑豬特有品種，讓台灣黑豬行銷國際。

內埔鄉毛豬產銷班第3班前班長曾仁德說，產銷班班員60人，飼養規模約4.6萬頭，班員都有使命，要為台灣本土黑豬育種，保留六堆黑豬品種，感謝台大、中興、屏科大、高雄餐旅等大學教授，與畜試所輔導建立六堆黑豬產業。

曾仁德說，飼養黑豬要用廚餘，4年前面對非洲豬瘟疫情壓力，政府全面要求禁用廚餘養豬，產銷班不斷與當時的農委會溝通，透過嚴密廚餘處理程序解決防疫問題，也兼顧環保、保護六堆黑豬產業。

產銷班第3班班長邱予辰說，黑豬以廚餘餵食，因北部都會區多、餐廳多，廚餘來源充足，飼養黑豬以肉豬為主，南部黑豬則以母豬、和黑豬仔豬為主，產銷班養的仔豬供應中北部地區豬農，再接力飼養為肉豬。

邱予辰說，產銷班建立透明仔豬計價制度，分級計價，提高班員收入，也影響屏東地區仔豬計價販售。黑豬因飼養廚餘，飼養時間約需12到18個月，白豬6到8個月，黑豬肉熟成度佳更具甜味、更有優勢。