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保存本土黑豬、建立仔豬計價 屏東內埔毛豬產銷第三班獲獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷到國外。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷到國外。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，長年推動本土黑豬種原保存，也與農業部畜產試驗所合作育種，搭配「六堆黑豬」商標打造品牌，並建立仔豬計價制度，提高班員收入，今年榮獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷國外。

內埔鄉毛豬產銷班第三班前班長曾仁德說，產銷班長年為六堆黑豬保種工作努力，班員60人，飼養規模約4.6萬頭，產銷班班員都有使命，要為台灣本土黑豬育種，保留六堆黑豬品種，許多大學教授，台灣大學、中興大學、屏東科技大學、高雄餐旅大學，與畜試所輔導他們建立六堆黑豬產業。

曾仁德說，飼養黑豬要用廚餘，四年前面對非洲豬瘟疫情壓力，當時政府全面要求禁止廚餘養豬，這會影響六堆黑豬產業，產銷班扮演重要角色，與當農委會溝通，後來透過嚴密廚餘處理程序，解決防疫問題，也兼顧環保，保護六堆黑豬產業。

內埔鄉毛豬產銷班第三班班長邱予辰說，黑豬以廚餘餵食，因為北部都會區多，餐廳多，因此廚餘來源充足，北部飼養黑豬以肉豬為主，南部黑豬的母豬、和黑豬仔豬為主，產銷班仔豬供應中北部地區豬農接力飼養為肉豬。

邱予辰說，產銷班建立透明仔豬計價制度，分級計價，提高班員收入，也影響屏東地區仔豬計價販售。黑豬因飼養廚餘，飼養時間較需要12月到18個月，白豬6到8個月，兩個肉質不同，黑豬肉質有優勢，肉質熟成度佳具甜味。

邱于辰說，獲獎是肯定，產銷班更要努力把黑豬特有品種讓大眾認識，希望把黑豬推銷到國外，國際化是最終目標。

屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷到國外。圖／屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班提供
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷到國外。圖／屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班提供
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷到國外。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷到國外。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷到國外。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第三班成立15年，今年獲全國十大績優產銷班殊榮，讓更多人看見他們對黑豬產業的努力，未來希望能行銷到國外。記者劉星君／攝影

屏東縣 農業部 農委會 非洲豬瘟

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