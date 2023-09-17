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金門55-64歲三節慰助金改送感恩釀 家戶怨：配酒收購價直落

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門高粱酒聞名海內外，日前宣布，把55至64歲三節各發1萬2000元慰助金，取消現金，改發「感恩釀」酒品。記者蔡家蓁／攝影
金門高粱酒聞名海內外，日前宣布，把55至64歲三節各發1萬2000元慰助金，取消現金，改發「感恩釀」酒品。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海2015年就任縣長時，推出55至64歲慰助金政策，三節各發1萬2000元，上路之初，一度引發關注，8年來燒掉43億，縣府自今年中秋節起暫停發放現金，改發「感恩釀」酒品，但首當其衝的是跟在其後配售的三節家戶配酒，不但今年收購價變低，連酒商收購也不似以往熱絡。

55至64歲慰助金政策發放8年來，讓縣庫逐漸空虛，考量縣庫財源吃緊，陳福海回鍋主政決定喊停，今年中秋節起暫停發現金，改發酒品，民眾反應兩極。有人覺得早點喊停是務實；也有人認為酒不如現金好用，換成酒還是縣庫支出，換湯不換藥，多數縣民家中藏酒都多。

但另一值得關注的還有，「感恩釀」的收購價格，已經影響往年被金門民眾視為「中秋節紅包」的中秋配酒收購價，讓收購價從原本的2600元下滑到1600元，不少民眾都說，如果往後三節前都先配「感恩釀」，那相信很快三節的配售酒就沒有酒商願意收，可能收購價還會創新低。

據了解，縣府近期也在研議，老人年金也要改發酒，讓不少人聽了直搖頭。有民眾就說，現在家家戶戶都存了不少酒，如果把所有的社福津貼全改成酒，恐怕只會形成「高粱酒淹腳目」，對市場來講並不是好事，短期內金酒公司的營業額可能會大增，但長期來講，恐怕會造成崩盤。

對此，縣議員董森堡表示，公共政策的執行， 是不是需要更精密的評估？畢竟福利政策易放難收，更應該廣納建言、謀定後動，而非靠著一人的政治看法而決定。

「誰說政府不會破產？」董森堡也引述，國際上又傳出地方政府宣告破產的消息，這次是英國第二大城伯明罕。由於光是今年度的財政缺口，折合新台幣超過34億9400多萬元，市府已經無力負擔，而宣告破產之後，除了法定支出與緊急需求外，其他費用的支付一律停止。他認為。如果金門在這樣透過變調的福利政策收買民眾，那或許在若干年後，金門有可能也會破產舉債，而且背負這個龐大債務者，就是我們的子子孫孫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門高粱酒聞名海內外，金門縣府日前宣布，把55至64歲三節各發1萬2000元慰助金，取消現金，改發「感恩釀」酒品。記者蔡家蓁／攝影
金門高粱酒聞名海內外，金門縣府日前宣布，把55至64歲三節各發1萬2000元慰助金，取消現金，改發「感恩釀」酒品。記者蔡家蓁／攝影

中秋節 金門 破產

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