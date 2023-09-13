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預定明年4月實施…小琉球收觀光保育費 每人60元

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣府明年將在小琉球杉福等3處自然人文生態景觀區潮間帶收費，每人60元。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府明年將在小琉球杉福等3處自然人文生態景觀區潮間帶收費，每人60元。圖／屏東縣政府提供

小琉球迎來每年百萬遊客登島榮景，但學者調查島上潮間帶因過量遊客踩踏，海洋生物明顯衰退；縣府去年拋出收取觀光保育費議題獲地方多數支持，將在杉福等3處自然人文生態景觀區潮間帶收費，每人60元，預定明年4月實施，為全台首個收觀光費離島鄉鎮。

小琉球近年因過量遊客，縣府公告的自然人文生態景觀區5處潮間帶和珊瑚礁生態，均有程度不等衰退，去年6月召開會議討論觀光保育費，據中山大學調查，97%遊客接受，９成導覽解說員支持。

海洋及漁業事務所管理所循前年開辦的「霧台鄉自然人文生態景觀區哈尤溪」收費導覽模式，將在設有管制區的杉福、漁埕尾和肚仔坪3個潮間帶收保育費，近日開地方說明會預告辦法，法源為發展觀光條例。

縣府海漁所表示，去年3月公告杉福、漁埕尾和肚仔坪潮間帶為保育示範區，同時段進入由500降至300人，布設導覽線，12月至隔年3月為休養期。明年4月起收取觀光保育費，初估年增近千萬收入，專款用於設施維護、生態調查、復育等。

琉球鄉長陳國在說，為環境永續和觀光長遠發展，支持酌收觀光保育費；中山大學海洋事務研究所教授張水鍇說，總量管制或收費是有效手段，但牽涉層面廣，執行難度高，可先針對生態敏感地區施行、管控遊客量。

潮間帶 小琉球 中山大學

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