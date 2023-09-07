名字有麗、香、苑或身分證號兩個5 到高雄福華有優惠
身分證快拿出來對！高雄高雄福華大飯店5樓麗香苑自助餐及30樓Smile One精緻涮涮鍋分別祭出身分證優惠及龍蝦餐活動，只要對中身分證專屬號碼或名字，就可在麗香苑輕西餐享專屬價，或在Smile One精緻涮涮鍋以半價享用大霸王海鮮鍋。
高雄福華麗香苑餐廳推出身分證優惠活動，9月份周一到周四午、晚餐時段，凡身分證名字有「麗、香、苑」其中一字或身分證號碼有兩個5，即享沙拉吧輕西餐專屬價每人399元，免1成優惠，等同打了75折，現省100多元。
另位在高雄福華30樓的Smile One精緻涮涮鍋，即起到10月底，原價1萬1888元的大霸王海鮮鍋，優惠價5888元，可吃到帝王蟹腳、天使紅蝦、生食等級大干貝、頂級鮮活鮑、白蝦、草蝦、石斑魚、生蠔、小卷、特大蛤等特選海鮮。
活動期間6人以上用餐，點選大霸王海鮮鍋即升等小包廂，再加碼贈送限定飲品。新鮮龍蝦套餐享75折優惠；單點第二隻龍蝦享56折加購優惠價999元加1成服務費，再加贈日式小物。平日吧檯個人鍋可享85折優惠及加碼贈招牌手工蛋餃。
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