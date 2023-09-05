高雄44人吃冰中毒衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

高雄7月爆發44位民眾，到六合路知名老店吃冰，集體染沙門氏菌腹瀉，當初在批踢踢PO文的吹哨者，昨晚再發文，指一家10幾人吃冰中毒，店家事後態度卻極差，嫌她話太多，自覺善心遭調侃的她，明晚將在六合路發雞翅，只要民眾喊「吃冰中毒吃雞翅不會」，就送2隻雞翅。衛生局則指，已重罰店家36萬元，並移送地檢署偵辦。

這名吹哨者是在7月12日，到高雄六合路某冰店，買了8碗八寶冰全家一起吃，當晚大人們先後上吐下瀉與發燒，小兒子甚至血便，她過程發上批踢踢，陸續接到受害者來電，都稱12日有到該店吃冰，其中有小孩併發腎衰竭住進加護病房，高市府進行疫調，確定冰店配料含沙門氏菌，是這件集體食物中毒元兇，市府消保官還出面協助消費者求償。

事隔一個多月，這名吹哨者昨晚再以「吃冰容易中毒吃炸雞翅」為題PO文，說，她在事後還發文幫店家補血，幫其他人調解，但她錯了，她一家十多人中毒，家人還有腎損傷後遺症，不包括醫藥費與工作損失，都超過6萬元可是店家只願賠6萬6666元。

吹哨者指，她夢到有人症狀比她家人輕微，店家一人賠償2萬6，店家還趁消保官不在調侃她，「黃小姐你講話讓人很不舒服，沒有人跟你說話」「黃小姐話就是太多」。

吹哨者PO文中指，店家態度有如認為她在PTT 找尋其他受害者，是她活該找事做，完全沒反省自己食物出了問題，「我決定發放50份最愛的炸雞翅，1份2隻給鄉民，一人一份，反省自己真是太可惡了，不應該找出這些受害者，而且還幫助大家怎麼去處理事情，而且居然買到毒冰毒家裡的人。」

吹哨者指發放雞翅時壯是9月6日晚上7點，地點在高雄六合一路的鹽酥雞攤，只要說「吃冰中毒吃雞翅不會」，就可獲贈一份雞翅，限量50份發完為止。

PO文引發網友熱議，「不意外啊，燒起來的時候低調，過了就跩起來吧」、「在台灣受害者真的弱勢」、「人善被人欺」、「對方還是大港閱兵的一員呢」。

高市衛生局則指，該冰店中毒食品中毒事件，該局已於接獲通報當下稽查，並勒令店家停業，直到完成符合食品良好衛生規範為止，併處36萬元罰鍰，相關事證移送地檢署偵辦，有關衍生的消費爭議，市府消保官也會全力協助。