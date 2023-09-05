快訊

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

高雄44人吃冰中毒！衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

防癌險藏理賠眉角？癌症高危險群保醫療險掌握1+2原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄44人吃冰中毒衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高市衛生局前往六合路的冰店抽檢，檢出沙門氏菌。圖／讀者提供
高市衛生局前往六合路的冰店抽檢，檢出沙門氏菌。圖／讀者提供

高雄7月爆發44位民眾，到六合路知名老店吃冰，集體染沙門氏菌腹瀉，當初在批踢踢PO文的吹哨者，昨晚再發文，指一家10幾人吃冰中毒，店家事後態度卻極差，嫌她話太多，自覺善心遭調侃的她，明晚將在六合路發雞翅，只要民眾喊「吃冰中毒吃雞翅不會」，就送2隻雞翅。衛生局則指，已重罰店家36萬元，並移送地檢署偵辦。

這名吹哨者是在7月12日，到高雄六合路某冰店，買了8碗八寶冰全家一起吃，當晚大人們先後上吐下瀉與發燒，小兒子甚至血便，她過程發上批踢踢，陸續接到受害者來電，都稱12日有到該店吃冰，其中有小孩併發腎衰竭住進加護病房，高市府進行疫調，確定冰店配料含沙門氏菌，是這件集體食物中毒元兇，市府消保官還出面協助消費者求償。

事隔一個多月，這名吹哨者昨晚再以「吃冰容易中毒吃炸雞翅」為題PO文，說，她在事後還發文幫店家補血，幫其他人調解，但她錯了，她一家十多人中毒，家人還有腎損傷後遺症，不包括醫藥費與工作損失，都超過6萬元可是店家只願賠6萬6666元。

吹哨者指，她夢到有人症狀比她家人輕微，店家一人賠償2萬6，店家還趁消保官不在調侃她，「黃小姐你講話讓人很不舒服，沒有人跟你說話」「黃小姐話就是太多」。

吹哨者PO文中指，店家態度有如認為她在PTT 找尋其他受害者，是她活該找事做，完全沒反省自己食物出了問題，「我決定發放50份最愛的炸雞翅，1份2隻給鄉民，一人一份，反省自己真是太可惡了，不應該找出這些受害者，而且還幫助大家怎麼去處理事情，而且居然買到毒冰毒家裡的人。」

吹哨者指發放雞翅時壯是9月6日晚上7點，地點在高雄六合一路的鹽酥雞攤，只要說「吃冰中毒吃雞翅不會」，就可獲贈一份雞翅，限量50份發完為止。

PO文引發網友熱議，「不意外啊，燒起來的時候低調，過了就跩起來吧」、「在台灣受害者真的弱勢」、「人善被人欺」、「對方還是大港閱兵的一員呢」。

高市衛生局則指，該冰店中毒食品中毒事件，該局已於接獲通報當下稽查，並勒令店家停業，直到完成符合食品良好衛生規範為止，併處36萬元罰鍰，相關事證移送地檢署偵辦，有關衍生的消費爭議，市府消保官也會全力協助。

食物中毒 衛生局 消保官

延伸閱讀

颱風海葵影響 高雄曬衣台吹上天、台東農損逾6億

同樣海葵高雄多處淹水 台南連日無災放假出太陽引議論

高雄85大樓成蚊子館？ 網揭震驚現況「一堆非法做黑的」

影／海葵狂風吹倒高雄路樹 小港機場今恢復班機起降

相關新聞

高雄44人吃冰中毒衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

高雄7月爆發44位民眾，到六合路知名老店吃冰，集體染沙門氏菌腹瀉，當初在批踢踢PO文的吹哨者，昨晚再發文，指一家10幾人...

高雄校園藝術體驗計畫 報名熱烈

高雄市文化局112學年度推出「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，規畫多條一日藝文主題遊程，8月中旬開放報名，不到3周逾...

高雄毒冰風暴吹哨者提告兼送炸雞翅 衛生局開罰店家36萬

高雄市苓雅區六合路一家知名冰品店7月間疑食材汙染，造成44人就醫，掀起喧騰一時的「冰風暴」，全案由高市消保官介入調解，但...

恆春寵物梅花鹿上演走失記 墾管處：當寵物養合法但不建議

在野外一度絕跡的梅花鹿，在墾丁國家公園野外復育29年來已繁衍到近2000隻，恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度懷疑是野外幼鹿...

澎湖腳踏車跳島遇颱風 東友扶輪社11「勇士」完成行程

台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」，原本規畫3天行程，卻因為颱風攪局，有17人搶得機位提前返...

小琉球高地公園開發案 島民抗議

屏東小琉球近年迎來百萬遊客登島，也面臨生態保育與觀光發展衝突，縣府規畫在小琉球最高點「八七高地」打造生態休憩公園，說明會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦