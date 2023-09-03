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恆春洋蔥找嘸採收工 機械來包辦

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東恆春半島洋蔥栽種面積萎縮，高雄農改場研發一貫化作業全能採收機。圖／高雄農場改提供
屏東恆春半島洋蔥栽種面積萎縮，高雄農改場研發一貫化作業全能採收機。圖／高雄農場改提供

屏東恆春半島是國內最大的洋蔥產區，因農村人口老化、缺工和氣候異常，種植面積下跌，創下320公頃歷史新低，有錢也雇不到工人。高雄農改場協助轉型機械化，全能採收機上路，另研發專用穴盤苗技術，「一條龍」機械化服務漸成形，估計節省近半人力成本。

恆春半島洋蔥得天獨厚，蔥球含水量較低、硬度較高且耐貯運，全盛時期600公頃，今年僅剩一半左右，產業面臨式微危機。高雄農改場將採收機改良成「採、剪、選」一貫化作業全能採收機，移植端再研發可搭配自動移植機所需蔥苗的專用穴盤苗。

高雄農改場長戴順發說，洋蔥從播種到採收約需半年，苗圃、田區管理多依賴人工，移植及採收期間人力需求更大，新改良的洋蔥採收機，1台可取代12名人力；機械化需要相對應配套措施，如自動移植機所需的蔥苗需配合專用穴盤苗，它是洋蔥生產自動化的第一步。

恆春鎮農會總幹事林順和表示，田間人工日薪今年漲至1300元新高，花錢還不一定請得到人；自動化機械涵蓋種植、採收、切根、收穫到分裝，估計可節省近半人力成本，農會由農糧署補助採購並提供代工服務，種植大戶可視需要自行採購，高比例的小面積農戶則建議整合種植，以利機械化，也讓行之有年的國軍洋蔥助收慢慢退出。

洋蔥 農改場

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