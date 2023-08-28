日增7例！高雄本土登革熱疫情再升溫 這區激增最多

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聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
防疫人員在積水容器裡採到的病媒蚊孑孓。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員在積水容器裡採到的病媒蚊孑孓。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今日新增本土登革熱7例，其中大寮區即占5例，且是經擴大採檢才發現，防疫人員並抽驗當地積水容器，孳生病媒蚊陽性率高達38.81%，若被叮咬有染疫風險，呼籲民眾有後眼窩痛等疑似症狀快就醫。

高市衛生局表示，高雄今新增本土個案7例，全市累計達109例，患者發病期間介於8月24日至8月25日，分別為大寮5例、左營1例、鼓山1例。

衛生局指出，大寮區新增5例個案皆為社區擴採發現，大寮區累積11例，左營患者為當地社區感染衍生，左營區累積23例，鼓山個案感染源待釐清，防疫人員均已在患者住家及工作地周邊100公尺範圍，進行病媒蚊孳生源檢查及噴藥防治。

衛生局表示，經對大寮區群聚社區進行環境巡檢，查獲多達67個積水容器，其中26個已孳生病媒蚊，陽性率高達38.81%，其中在1處工廠發現5個積水容器，已孳生孑孓，防疫人員立即開單告發，今上午開出舉發通知書即有12件，查獲的孳生源主要為盆栽、水生植物、水桶、塑膠袋積水、輪胎、畚箕、臉盆、整理箱、鐵鍋、甕、鐵管等。

衛生局表示，公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可處1萬5000元罰款。

防疫人員發現積水容器裡孳生病媒蚊。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員發現積水容器裡孳生病媒蚊。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 病媒蚊 患者

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