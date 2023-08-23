高雄明霸克露人行便橋先行搶通 車行便橋預計下午通行

高雄山區大雨導致玉穗溪爆發土石流，將明霸克露橋河床便道覆蓋，影響桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里居民通行，因此今天宣布今天停班停課。市長陳其邁今天表示，明霸克露人行便橋在上午10點已恢復通行，車行便橋可望在下午恢復通車。桃源國中有8名學生暫無法參加暑輔課。

陳其邁表示，因為玉穗溪上游昨天雨量比較多，經過前幾天連日的豪大雨，水量都已經飽和，昨天造成土石流的狀況，影響到明霸克露橋。明霸克露橋有兩個部分，一個是車行的便橋，一個是行人的便橋；車行的便橋就是所謂涵洞部分，還有上面人在經過的便橋。人行的部分大概在上午10點左右就已經恢復通行，車行的便橋進度可能等一下。

陳其邁說，市府昨天已聯絡區長，物資的供應與補給沒有問題，因為流籠在去年就已經建構完成，所以並不會影響到相關的供應。居民比較擔心的是農產品，這個部分市府會全力協助。居民假如用走路的過來，便橋部分也有安排接駁車，提供免費的服務。現在人行便橋已經通了，兩個橋不太一樣，車行是用鋼筋混凝土的涵管，搭臨時便道讓車輛通行，希望在下午會通車。

桃源國中校長陳世明表示，桃源區三里今天停班停課，住在斷橋上方的8名學生今天無法來學校，其他有2名學生依桃源的親戚，1名學是柔道隊住在學校，目前暫停開學前的預習復習課程，預估很快交通就能恢復，儘量不影響學生受教。