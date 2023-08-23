快訊

輝達狂飆221%還沒漲完？誰才是真AI股？外資最新報告給答案

2個熱帶擾動蠢動！第9號颱風「蘇拉」 周六有機會生成

2023米其林必比登名單出爐！台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家上榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄明霸克露人行便橋先行搶通 車行便橋預計下午通行

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
大量土石流沖刷到明霸克露橋處。圖／高雄市原民會提供
大量土石流沖刷到明霸克露橋處。圖／高雄市原民會提供

高雄山區大雨導致玉穗溪爆發土石流，將明霸克露橋河床便道覆蓋，影響桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里居民通行，因此今天宣布今天停班停課。市長陳其邁今天表示，明霸克露人行便橋在上午10點已恢復通行，車行便橋可望在下午恢復通車。桃源國中有8名學生暫無法參加暑輔課。

陳其邁表示，因為玉穗溪上游昨天雨量比較多，經過前幾天連日的豪大雨，水量都已經飽和，昨天造成土石流的狀況，影響到明霸克露橋。明霸克露橋有兩個部分，一個是車行的便橋，一個是行人的便橋；車行的便橋就是所謂涵洞部分，還有上面人在經過的便橋。人行的部分大概在上午10點左右就已經恢復通行，車行的便橋進度可能等一下。

陳其邁說，市府昨天已聯絡區長，物資的供應與補給沒有問題，因為流籠在去年就已經建構完成，所以並不會影響到相關的供應。居民比較擔心的是農產品，這個部分市府會全力協助。居民假如用走路的過來，便橋部分也有安排接駁車，提供免費的服務。現在人行便橋已經通了，兩個橋不太一樣，車行是用鋼筋混凝土的涵管，搭臨時便道讓車輛通行，希望在下午會通車。

桃源國中校長陳世明表示，桃源區三里今天停班停課，住在斷橋上方的8名學生今天無法來學校，其他有2名學生依桃源的親戚，1名學是柔道隊住在學校，目前暫停開學前的預習復習課程，預估很快交通就能恢復，儘量不影響學生受教。

大量土石流沖刷到明霸克露橋處。圖／高雄市原民會提供
大量土石流沖刷到明霸克露橋處。圖／高雄市原民會提供
高雄市長陳其邁今天表示，明霸克露人行便橋在上午10點已恢復通行，車行便橋可望在下午恢復通車。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁今天表示，明霸克露人行便橋在上午10點已恢復通行，車行便橋可望在下午恢復通車。記者徐如宜／攝影

停班停課 明霸克露橋 陳其邁 斷橋

延伸閱讀

高雄昨三度停電 藍轟綠營民代不敢出來質疑

中國暫停輸入台灣芒果 陳其邁批為非科學作法

高雄1天3度停電挨批 陳其邁盼供電、配電更穩定

中國大陸禁止台灣芒果輸入 陳其邁：國際貿易錯誤示範

相關新聞

高雄巿上周封街閱冰 本周末鹹酥雞嘉年華接棒登場

上周末「大港閱冰」在高雄巿鼓山渡輪站前封街舉辦，2天活動吸引逾3萬人到場享用冰品，高雄市府觀光局表示，今年度「鹹酥雞國際...

一天停電3次 高市議員自嘲二等公民

高雄前日連續三度停電，先是下午小港區358戶突停電，接著晚間鳳山區路燈不亮，最後三民區1482戶無預警停電，街道一片漆黑...

高雄明霸克露人行便橋先行搶通 車行便橋預計下午通行

高雄山區大雨導致玉穗溪爆發土石流，將明霸克露橋河床便道覆蓋，影響桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里居民通行，因此今天宣布今天...

明霸克露橋河床便道遭土石流覆蓋 高雄桃源區3里今停班課

昨日高雄山區下起大雨，導致玉穗溪爆發土石流將明霸克露橋河床便道覆蓋，影響桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里居民通行，因此今天...

有行旅 托斯卡尼行程講座

被譽為義大利最美的「托斯卡尼」，不只有迷人田園景色，豔陽和沃土孕育出豐富的藝術遺產與生活風格。跟著有行旅拜訪羊絨之王 B...

狼與彼得互動音樂會 衛武營登場

古典樂除了欣賞，還能「玩樂」？近年非常流行的「互動式音樂會」深受大家喜愛，兒童主題加入戲劇元素結合高互動性，更受小朋友歡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦