7旬老伯與癱瘓妻攜手度半世紀 穿情侶衣喝珍奶甜蜜過七夕

今天是七夕情人節，創世屏東院為78歲亮伯和妻子鳳姨舉辦溫馨約會，2人攜手共度半世紀，未料鳳姨於14年前中風癱瘓，打亂2人平靜，深愛妻子的亮伯不堪照顧重負，將愛妻送至創世屏東院照顧，每周2人定期相聚，分享點滴、情誼深厚。亮伯今送花束和珍珠奶茶給鳳姨，深情看著妻子說，「有你在身邊，我就很好了，在創世要乖乖喔。」

78歲亮伯於屏東縣長治鄉經營香蕉園，與妻子鳳姨結縭50餘年，彼此相伴平凡甜蜜，然而，鳳姨於2010年去拜訪朋友時突然中風，造成她無法言語、行動受限，肢體癱瘓需乘坐輪椅代步，日常生活也須由他人協助，初期曾入住私人機構卻感染疥瘡。

愛妻深切的亮伯見狀十分心疼，將她帶回家親自照顧，獨立照料妻子起居長達14年，但亮伯今已高齡78歲，體力大不如前，無法再抱鳳姨上下床，就連翻身拍背都得耗盡心力，他不堪照顧重負，今年接受社工建議帶著妻子入住創世基金會屏東院。

亮伯每天仍須到香蕉園農忙，但他堅持固定每周五到院內陪伴妻子，和她分享一周的生活點滴、關心對方，2人如牛郎織女一樣，每周至少見面一次，老夫老妻仍濃情蜜意。親密互動被院方看見決定為2人在七夕當天安排溫馨約會，於今上午準備玫瑰花束、鳳姨喜愛的珍珠奶茶、讓2人穿著粉紅情侶裝，在眾人的祝福下，度過溫馨的情人節。

另長期從事公益活動的中洲建設董事長黃啟倫及邱金英夫婦聽聞2人故事後，便協助聯繫中洲種子聖殿主委，3人共同安排場地讓亮伯和鳳姨渡過情人節，並連續4年認購創世屏東院300盒文旦禮盒，助院照顧植物人，以實際行動號召大眾一同響應創世文旦禮盒義賣，分享自己的幸福與愛。