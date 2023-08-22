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屏東農產災損救助 農友學習科技回報

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏東縣多項農產受豪雨侵襲，傳出雨傷災情，農糧署昨到高樹鄉宣傳「農產業天然災害現地照相」App，盼未來透過公私協力與科技輔助，加速天災農損通報流程。記者張已亷／攝影
屏東縣多項農產受豪雨侵襲，傳出雨傷災情，農糧署昨到高樹鄉宣傳「農產業天然災害現地照相」App，盼未來透過公私協力與科技輔助，加速天災農損通報流程。記者張已亷／攝影

南台灣近期受颱風、豪雨侵襲，屏東茄子、苦瓜、檸檬等多項農產傳出雨傷災情，但地方公所農損勘災量能有限，無法即時通報，不少農產品項尚未公告為救助項目，農民哀聲連連。農糧署副署長姚志旺昨到高樹鄉勘災，宣傳教學「農產業天然災害現地照相」App，盼未來透過科技輔助，加速天災農損通報流程。

姚志旺與立委鍾佳濱昨到屏東高樹鄉勘災，向農民推薦「農產業天然災害現地照相」App，指去年研發推出至今，仍有不少農民不會使用，期許透過地方青農推廣，帶著老農熟悉操作，經統計災損達20%就會公告救助，協助農民加速復耕。

鍾佳濱表示，農作物災損通報最重要的是「即時」、「核實」，依農業天然災害救助辦法，農損調查可分「災害發生後，尚未公告救助品項前」與「公告品項後，農民申辦救助」等2個階段，農民透過App拍照，可作為公所查、通報速報災情參考，相較過去僅依靠鄉公所人力，效率高很多。

屏東縣農業處副處長陳美智表示，當前仍以人力現勘為主，希望農民多利用App，加速公所搜集資料。

高樹鄉長梁正翰指出，高樹農地範圍大，靠傳統鄉公所人力調查可能錯失時效，呼籲農民善用手機通報，另許多農作物在豪雨當下未發現受損，直到雨後日照才發現損害，期許農業部納入遲滯性災害。

農民 屏東縣 鍾佳濱

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