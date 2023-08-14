高雄農改場揭牌 南區百年科研中心跨域合作拚提升研究量能

高雄區農業改良場建場百年，隨農業部成立，今舉辦揭牌典禮更名為「農業部高雄區農業改良場」；農業部政務次長陳駿季出席，盼農改場跨領域合作，提升科技研究量能為農民解決困難，同時朝友善環境的方向，持續為台灣糧食安全及農業永續發展努力。

陳駿季會中表示，農改場作為在地農業科研中心，首要是確保島內糧食安全，做農民後盾解決產業問題，並致力創新相關技術，支持台灣農業永續發展，而今典禮不僅是更換名牌，更代表未來農改場要承擔更多責任，精進調整任何農業技術都是為了確保台灣土地永續發展，秉持與自然界生物和諧共生，再加上產、官、學3方跨領域合作，發揮國內優良農產獨特的特質與潛力。

他說，早期要求農業提高產量，增加施肥頻率、農藥用量，傷害土地降低地利，當前的農產業目標已轉型朝土地環境永續經營，並強調以農村為據點發展，逐步建構地方量能，「不單是為產業而產業，而是用農村發展概念持續發展農業」。

農改場長戴順發表示，「科技研發不是象牙塔」，高雄農改場更名後將持續與農民站在一起，根據產業規模大小、計畫內容進行研究調整，貼合產業需求，技術落地應用，「專利不使用就是壁紙」，持續為農民、農企業提供務實解方。