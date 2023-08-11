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世客博成縣市長角力場 陳其邁派刺客團給張善政「好看」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023世界客家博覽會今開幕，高雄市客委會邀請高雄桃建山國小、六龜區寶來國中合唱團快閃，邀民眾來參觀。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會今開幕，高雄市客委會邀請高雄桃建山國小、六龜區寶來國中合唱團快閃，邀民眾來參觀。記者翁唯真／攝影

2023世界客家博覽會今開幕，將展開為期66天的盛大活動，主場館之一的台灣館邀集全台14縣市，展現各地特色，讓世客博儼然成了縣市客家特色的角力場。高雄市客家事務委員會特別於高雄展區，以「原客快閃不插電合唱」揭開序幕，天籟歌聲讓參觀民眾驚豔，有人打趣說，高雄市長陳其邁派了一支刺客團給桃園市長張善政「好看」。

原客快閃不插電合唱活動邀請高雄桃建山國小、六龜區寶來國中合唱團開場，成員以快閃形式，從展區四面八方聚集至高雄展區，天籟歌聲穿透整個展場，吸引民眾駐足觀賞，並由美濃吉東國小小朋友擔任小小導覽員，介紹高雄展區的特色，最後由吉東國小小朋友帶來客家合唱表演，象徵原客融合，象徵高雄是一個多元族群共榮的城市。

高雄市副市長羅達生表示，高雄展區相當吸睛內涵非常具有文化素養，可見策展團隊嶺東科技大學及高雄市客委會的用心，來觀展以後就會知道，右堆（六堆）地區文化底蘊如此豐富，希望大家來高雄展區走走。

客委會主委楊長鎮說，高雄有來自純客庄的右堆客，也有來自島內移民的都會客，其中北部下來的客家人從事採樟工作也對當時的樟腦產業貢獻很大，還有文學、音樂的底蘊都非常深厚，這些都值得大家來看不一樣的高雄。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，高雄展區策展主題為觸動未來客，以序曲1736、轉身1992及觸動2023來演繹，整個場域以山、海、河流域的意象呈現。現場還有特色明信片讓參觀民眾可以寄給未來的自己。

2023世界客家博覽會今開幕，其中高雄展區今邀請並由美濃吉東國小小朋友擔任小小導覽員，向大家介紹高雄展區的特色。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會今開幕，其中高雄展區今邀請並由美濃吉東國小小朋友擔任小小導覽員，向大家介紹高雄展區的特色。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會今開幕，客委會主委楊長鎮（左）、高雄市副市長羅達生（中）及高雄市客委會主委楊瑞霞，聆聽美濃吉東國小學生導覽。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會今開幕，客委會主委楊長鎮（左）、高雄市副市長羅達生（中）及高雄市客委會主委楊瑞霞，聆聽美濃吉東國小學生導覽。記者翁唯真／攝影

客委會 陳其邁 張善政

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